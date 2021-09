5 posti da non perdere assolutamente a Taormina

Taormina è una delle città siciliane più conosciute.

Gli Antichi Greci sono vissuti in questa città per 2.500 anni.

Ha una posizione incantevole, con un panorama da mozzafiato sull’Etna.

La città di Taormina è, senza dubbio, uno dei posti siciliani più noti e visitati dai turisti di tutto il mondo, conosciuta per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine e i suoi monumenti storici. Ha una posizione incantevole, con una vista spettacolare dell’Etna, ed è un incrocio di storia, natura e spiagge.

Ecco quali sono i posti da non perdere.

I GIARDINI DELLA VILLA COMUNALE

Chi cerca serenità, calma e una vista indisturbata del mare dovrebbe recarsi in questo posto. Si trovano giardini ben curati, sculture in bronzo e fontane in mezzo ad aiuole e arbusti.

PIAZZA IX APRILE

Piazza IX Aprile si trova non troppo lontano dalla principale zona commerciale di Corso Umberto. Quindi, una volta che abbiamo finoto con lo shopping, possiamo recarci qui e godere del panorama (e non solo).

TEATRO ANTICO

Foto di Guy Rey-Bellet da Pixabay

A Taormina gli antichi greci costruirono un teatro che ancora oggi viene usato per gli spettacoli. Tuttavia, si ipotizza che il teatro attuale sia romano e costruito sopra quello greco. Qualunque sia la sua origine, da questo posto possiamo ammirare una vista panoramica e magnifica dell’intera città.

ISOLA BELLA

Questa minuscola isola si trova in una piccola baia sulla costa appena sotto Taormina. L’isola è collegata alla terraferma da un piccolo e stretto sentiero che a seconda della marea può essere sommerso.

L’isola stessa era in realtà proprietà privata fino al 1990, quando i proprietari andarono in bancarotta e misero all’asta l’isola, che fu acquistata dalla Regione Siciliana. Da allora è stata designata come riserva naturale e ospita numerose specie di uccelli e lucertole. L’isola ha anche una spiaggia molto piccola ma ce n’è un’altra più ampia sul lato della terraferma.

Per arrivare all’Isola Bella da Taormina bisogna prendere la funivia fino alla costa e poi una breve passeggiata.

PIAZZA DUOMO

Questa bellissima piazza si trova all’estremità occidentale del Corso Umberto nella parte vecchia di Taormina ed è il posto in cui si erge la Chiesa di San Nicola, altrimenti conosciuta come il Duomo di Taormina. La chiesa fu costruita intorno al 1400 d.C. sul sito di una chiesa più antica.

Al centro della piazza c’è una fontana barocca che contiene un centauro (dalla mitologia greca – parte umano, parte cavallo), che è il simbolo di Taormina. Questa piccola ma bella piazza è il luogo perfetto per rilassarsi.