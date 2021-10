6 cose che (forse) non sai su Lecce, la Firenze del Sud

A Lecce ci sono molti luoghi da non perdere per chi decide di visitare questa splendida città pugliese.

È soprannominata “La Firenze del Sud”

Con architetture in barocco in giro per la città, Lecce è soprannominata “La Firenze del Sud”.

Dal Duomo di Lecce, edificio grandioso e imponente originariamente eretto nel 1144 e restaurato nel 1659-1670, all’altare rococò di Sant’Andrea Avellino, ci sono molte architetture da ammirare. Altri pregevoli edifici barocchi sono il Palazzo vescovile, il Seminario e il Palazzo della Prefettura, sede del museo provinciale.

Dopo essere stata conquistata dai Romani le fu dato il nome di Lupiae

Lecce ha una storia millenaria e ha avuto molti dominatori in oltre 2000 anni. La leggenda tramanda che già prima della guerra di Troia esistesse una città fondata da Malennio, 1211 anni prima della nascita di Cristo. Dopo la distruzione di Troia, fu occupata da Lictio Idomeneo che, oltre a darle il nome, ne introdusse la cultura greca.

Lecce fu contesa da Bizantini, Longobardi e Saraceni dopo la caduta dell’Impero Romano. Divenuta diocesi nel VI secolo, fu presa ed elevata a contea dai Normanni a metà dell’XI secolo. La città passò nel 1463 ai re aragonesi di Napoli, che la fortificarono.

Thomas Ashe definì Lecce la “città più bella d’Italia”

Il viaggiatore Thomas Ashe una volta definì Lecce la città più bella d’Italia per la sua pietra leccese imbiancata, l’anfiteatro e le acque turchesi che costeggiano i bordi della città. E tanto altro…

4 La pietra leccese è il principale export della città

La pietra leccese (in dialetto salentino leccisu) è una roccia calcarea appartenente al gruppo delle calcareniti marnose e risalente al periodo miocenico. Utilizzata soprattutto nel Salento, la pietra è una pregiata biocalcarenite, particolarmente morbida e malleabile. Per questo motivo, la pietra è soggetta al deterioramento a causa della sua struttura porosa. In giro per la città ci sono molti edifici costruiti con questa pietra.

5 La temperatura media è di 24 ºC

Sebbene in inverno Lecce sia piovosa, durante i mesi estivi gode di un clima più mite e Mediterraneo che la rende la meta di vacanza perfetta per tutti. Sono queste temperature che rendono Lecce il luogo ideale per le famiglie, perché il caldo noon è opprimente.

6 Lecce è sul tallone dello stivale

Lecce si trova nel tacco dello stivale. La città si estende per 238km² conta 95mila abitanti. Per coloro che cercano di vivere la vita tradizionale pugliese, Lecce è il posto ideale.

