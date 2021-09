6 cose da sapere sull’isola di Capri, meraviglia del Golfo di Napoli

Capri è una meta da sogno per ogni turista che sceglie di trascorrere le sue vacanze nel Sud Italia. Ecco cosa c’è da sapere prima di vivere un’esperienza indimenticabile in quest’isola del Golfo di Napoli.

1 – Capri è abitata dall’8 a.C.

Si ritiene che i primi abitanti di Capri siano stati i Teleboi dell’antica Grecia. Nell’isola i coloni formarono due città che, in seguito, si fusero per formarne una sola. Nel 1882 furono scoperti i resti fortificati delle mura che, un tempo, costituivano gli edifici all’interno della città, visibili dal terrazzo della funicolare.

2 – Il piatto più famoso di Capri è l’insalata caprese

Si pensa che la famosa insalata caprese abbia avuto origine agli inizi del XX secolo come piatto per i reali in visita. I colori vivaci e contrastanti dell’insalata, infatti, rappresentano la bandiera italiana. Inoltre, questo piatto contiene il meglio degli ingredienti freschi italiani, con ogni elemento originario della regione: basilico, pomodoro e mozzarella (che oggi si sostituisce spesso con quella di bufala).

3 – La Grotta azzurra, la più grande attrazione dell’isola

La più grande attrazione turistica di Capri, la spettacolare Grotta Azzurra, attira grandi folle di visitatori tutto l’anno. Lì la luce passa attraverso il piccolo ingresso della grotta, grande quanto basta per farci passare una piccola barca a remi.

La Grotta azzurra assume il suo colore caratteristiche grazie al modo in cui la luce viene filtrata nella piccola apertura della roccia: i riflessi rossi vengono filtrati e passano solo i raggi blu.

Durante il regno dell’imperatore Tiberio, la grotta fu decorata per rendere ancora più piacevoli i tuffi del sovrano nelle acque color cobalto.

4 – I faraglioni di Capri

I tre scogli sporgenti dei faraglioni sono forse la caratteristica più riconoscibile di Capri. A pochi metri dalla costa meridionale dell’isola, ad ogni scoglio è stato dato il proprio nome: Stella, che è attaccato all’isola continentale; il faraglione di mezzo e il faraglione di fuori, che si protendono verso il mare.

5 – Quasi la metà della popolazione di Capri morì a causa della peste nel XVII secolo

Quando la peste arrivò sull’isola nel XVII secolo, c’erano solo 755 abitanti sull’isola. L’epidemia devastò l’isola, uccidendo oltre 300 persone. In quel periodo i monaci della Certosa di San Giacomo, la Certosa di Capri, rimasero isolati. Con il numero di morti in aumento mentre la peste imperversava sull’isola, i livelli di risentimento dei capresi nei confronti dei monaci aumentarono drammaticamente a causa della loro riluttanza ad aiutare. Così gli isolani si vendicarono, gettando i cadaveri dei malati oltre le mura del monastero.

6 – Durante la stagione estiva, ai turisti è vietato l’uso dell’auto

Durante la stagione estiva ai non residenti a Capri è vietato l’uso delle auto. Poiché la maggior parte delle strade dell’isola sono molto strette, per alcuni la manovre possono essere molto proibitive, se non impossibili. Tuttavia, ci sono molti altri modi per visitare l’isola, sia a piedi che in barca.