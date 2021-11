Cosa fare e cosa vedere nella splendida isola di Favignana

Favignana è l’isola più grande delle Isole Egadi.

Il luogo è ricco di paesaggi e spiagge da mozzare il fiato.

L’isola è l’ideale per gli amanti del mare e per le famiglie.

L’Isola di Favignana è la più importante dell’Arcipelago delle Isole Egadi, in Sicilia, splendido territorio noto per essere parte dell’omonima Riserva Naturale Marina, al cui interno si celano paesaggi meravigliosi e incantevoli spiagge.

Favignana ospita dei litorali mozzafiato, molto frequentati in estate. L’isola è un vero paradiso terrestre, dove la natura incontaminata regna su tutto: l’ si possono vivere esperienze indimenticabili.

COSA FARE A FAVIGNANA

Tra le attrazioni più suggestive dell’isola di Favignana, ci sono naturalmente le spiagge. Si possono visitare le bellezze paesaggistiche di Cala Azzurra, del grande Lido Burrone, della Spiaggia di Calamoni e della centralissima Spiaggia di Praia, situata a poca distanza dal centro di Favignanese.

La Tonnara di Favignana, oggi trasformata in museo, è uno dei simboli più emblematici dell’isola, capace di raccontare la storia e le tradizioni di questo luogo.

Eventi come il Carnevale dell’Egadino e la Settimana Santa rappresentano le migliori occasioni per scoprire il folklore locale, nonché per poter degustare le pspecialità gastronomiche favignanesi.

ESCURSIONE IN BATTELLO

Un giro in barca intorno alla costa di Favignana permette di esplorare grotte marine e spiagge (sabbia e roccia). Per chi ama le immersioni ci sono anche molte scuole attrezzate sull’isola.

Due delle parti più famose della costa sono Cala Rosso, dove una baia rocciosa circonda le splendide acque turchesi; Cala Bue Marino, altra baia rocciosa resa bellissima in combinazione con il mare turchese. Parte della roccia è stata tagliata lasciando delle aperture. Si trova all’estremità orientale dell’isola.

COME ARRIVARE A FAVIGNANA

Arrivare a Favignana è facile grazie al servizio dei traghetti che collega la Sicilia (Trapani) all’isola.

I LUOGHI DA NON PERDERE

Bue Marino: questa spiaggia, gettonata per chi ama tuffarsi dalle scogliere, era una cava di estrazione del tufo, oggi non più attiva.

Cala Rossa: sabbia bianca e acqua limpida formano la combinazione perfetta per innamorarsi di questo angolo di paradiso. Ideale per chi ama tuffarsi ma anche per praticare snorkeling o immersione.

Cala Azzurra: viene considerata da molti la spiaggia migliore di Famiglia, sopratutto dalle famiglie perché adatta ai bambini. La sabbia è finissima e bianca, il mare è incontaminato e assume diverse sfumature di turchese.

Ex stabilimento Florio delle Tonnare: uno dei luoghi simbolo dell’isola perché testimonia il periodo in cui Favignana si sviluppò maggiormente. Tutti gli abitanti beneficiarono dell’industria della lavorazione e conservazione del tonno. Grazie all’impegno della famiglia Florio, imprenditori e industriali, che lasciarono un segno anche in altre parti della Sicilia, la tonnara di Favignana divenne sempre più conosciuta e apprezzata. Oggi lo stabilimento non è più in funzione ma è visitabile e aperto al pubblico acquistando il biglietto.

Il Castello di Santa Caterina: è il punto più alto dell’isola. Anche se si trova in stato di semi abbandono, è uno dei luoghi simbolo di Favignana. Vi si accede camminando per circa 50 minuti, risalendo il monte fino in cima. La salita si presenta agevole e adatta a tutti. Il panorama da lì è da mozzare il fiato.

