Dove giocare a poker durante un viaggio in Italia?

E’ uno dei giochi più antichi della storia del gaming e ha attraversato i secoli senza perdere il suo appeal: parliamo del poker. Questo passatempo, che discende dal gioco persiano dell’As-Nas, gode oggi di ottima salute ed è l’elemento di traino dell’intero settore del gambling a livello internazionale, sia sul fronte delle sale da gioco, che su quello delle piattaforme online. Questa leadership è particolarmente evidente nel campo digitale, dove il poker contribuisce in modo significativo a muovere un volume d’affari pari a 1,38 miliardi di euro. In generale negli ultimi anni le abitudini di fruizione del gioco d’azzardo, e del poker in particolare, sono andate incontro a una costante evoluzione e hanno visto combinarsi rete fisica e piattaforme digitali in modo omogeneo: non a caso gli italiani prediligono l’una o l’altra a seconda dell’esigenza e della situazione in cui si trovano. In mobilità la scelta ricade sulle formule digitali, fruibili attraverso qualsiasi device elettronico, mentre nei momenti di svago e relax una bella fetta di gamer si concede una pausa di gioco più lunga in uno dei tanti casinò terrestri presenti sul territorio italiano. Ne passeremo in rassegna alcuni dei principali, non prima però di aver osservato da vicino storia e regole del gaming italiano.

Dal “Ridotto” alle piattaforme di gaming digitale

Photo by Javon Swaby

Se l’industria del gioco, e dunque del poker, in Italia va a gonfie vele, è anche grazie a un background storico di tutto rispetto, non a caso è proprio nel Bel Paese che nasce la prima casa di gioco riconosciuta dallo Stato: nel 1638 a Venezia il “ridotto”, detto anche “casino”, era il luogo deputato al regolare svolgimento del gioco d’azzardo.

A ben guardare, in realtà, questa panoramica storica si spinge ancora più indietro e ci porta al 1530, data in cui sulla scena ludica fa la sua comparsa “Il Giuoco del Lotto in Italia”. Questo gioco a estrazione, nato proprio lungo lo Stivale, ha dato origine al moderno bingo e nel corso dei secoli è diventato molto popolare anche oltre confine: dalla Francia, dove si è diffuso a metà Ottocento, è approdato in Germania nel diciannovesimo secolo e negli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento. Ma non finisce qui: l’Italia, infatti, è stata anche la culla del Baccarà. Secondo gli storici questo passatempo sarebbe il discendente diretto del rito etrusco dei “Nove Dei”.

Questa lunga tradizione ludica è valsa all’Italia una posizione privilegiata nel panorama internazionale e l’ha resa uno de i paesi che meglio e più in fretta hanno recepito novità e innovazioni in materia di gaming. Questo aspetto si esprime particolarmente sul fronte dell’intrattenimento digitale: dalla diffusione della Rete in poi, infatti, gli italiani hanno intensificato la propria presenza online.

Il poker e le regole del gambling in Italia

Se la lunga tradizione storica che caratterizza il gioco d’azzardo e il poker in Italia è alla base della popolarità di cui godono da sempre, un altro degli aspetti cruciali è l’abbondanza dell’offerta: sale da gioco e casinò terrestri sono molto diffusi su tutto il territorio nazionale, mentre sul versante digitale sono almeno 160 i portali italiani dedicati al gambling che operano nel solco della normativa vigente. Tutto questo si traduce in una vasta gamma di formule tra cui scegliere e in un servizio in lingua italiana in grado dialogare con il proprio sistema bancario. L’Italia, inoltre, è un paese membro dell’Unione Europea, che offre sia agli operatori che ai giocatori i vantaggi della moneta comune e un complesso di regole meno restrittive. Sul territorio italiano, infatti, l’età minima per il gioco d’azzardo è 18 anni, la soglia fissata in altri paesi, invece, sale a 21. Bisogna ricordare, poi, che il mercato italiano del gambling è molto più vasto ed è aperto anche a gestori provenienti dall’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e dall’Unione Europea per effetto del decreto legge n. 248 del 2006 e del d.l. 138 del 2011: proprio quest’ultimo ha liberalizzato il gioco digitale.

E' questa la cornice in cui si inserisce il trend di crescita a cui è andato incontro il gaming online e che portato con sé un incremento dell'offerta di giochi legali disponibili su Internet: bingo, solitari e slot machines sono disponibili non solo nei casinò fisici, ma anche sui tavoli verdi digitali. Su questo fronte, in particolare, sono molto frequentate le piattaforme che permettono di giocare a poker: in questo modo, infatti, anche i gamer alle prime armi possono prendere confidenza con le regole delle principali specialità e affinare la propria tecnica di gioco. Queste soluzioni garantiscono una significativa semplicità di accesso: è necessario solo disporre di un computer, di una connessione a Internet e di un account regolarmente registrato.

La licenza ADM

Photo by Anna Shvets

Tanto i casinò terrestri, quanto i fornitori di servizi di gioco digitale sono regolamentati dalla licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo organo ha preso in carico le funzioni dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolge funzioni di gestione del gioco pubblico, oltre che di controllo della produzione, commercializzazione e imposizione fiscale dei tabacchi lavorati. In questo perimetro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica che casinò e piattaforme di gambling agiscano nel rispetto delle condizioni imposte dalla licenza. Questa certificazione, dunque, tutela gli utenti iscritti ai siti di gioco online e viene concessa esclusivamente agli operatori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

un report che descriva le attività ludiche previste ;

; il business plan dell’azienda.

dell’azienda. la certificazione attestante l’ avvenuta registrazione di un sito con dominio .it ;

; la documentazione degli standard qualitativi dei software utilizzati. In quest’ottica una delle tecnologie più diffuse è il Random Generator Number che assicura algoritmi di vincita assolutamente casuali;

Per riconoscere casinò, siti e piattaforme legali basterà accertarsi che espongano in modo visibile numero e sigillo di ADM.

Venezia e Sanremo: viaggio tra i casinò terrestri italiani più famosi

Agli appassionati di gambling l’Italia offre l’opportunità di coniugare i piacevoli giorni di relax alla scoperta delle principali attrazioni turistiche con qualche serata di svago da trascorrere in alcuni dei casinò terrestri più famosi al mondo. Venezia, ad esempio, città che ha dato i natali al primo casinò della storia, è sede ancora oggi di una delle sale da gioco più rinomate e prestigiose: qui, incorniciato dallo splendido affaccio sul Canal Grande, sorge Ca’ Vendramin Calergi. Il palazzo in stile patrizio rinascimentale è stato la residenza dei dogi nonché l’ultima dimora di Richard Wagner e oggi offre Roulette Francese, Fair Roulette, Black Jack, Caribbean Poker, Punto Banco e Slot Machine.

Un altro storico casinò italiano è quello di Sanremo: per chi soggiorna nella splendida città ligure è una tappa immancabile. L’elegante edificio in stile Liberty Decò che domina Via degli Inglesi è il punto di riferimento per gli amanti di Roulette Francesce, Fair Ruolette e Punto Banco, ospita sale dedicate al Black Jack, al Poker alla texana, al cash game e alle Slot Machine e offre la possibilità di praticare anche il gioco digitale. Una proposta completa che si coniuga con la programmazione di tornei, eventi e servizi di ristorazione.

Una partita a poker, che sia online o in un casinò terrestre, rappresenta un momento di svago e relax e spesso completa le attività che costellano una vacanza. Su questo fronte i viaggiatori italiani possono contare su di un’offerta molto completa e variegata che alla dimensione digitale abbina una lunga tradizione legata ai casinò fisici. Proprio il bel Paese ha dato i natali alla prima sala da gioco della storia ed è qui che sorgono alcune delle strutture più famose, come quelle di Venezia e di Sanremo, che garantiscono ai visitatori un contesto di prestigio e una ricchissima offerta ludica.