Due città siciliane sul podio delle migliori destinazioni estive

Palermo e Siracusa dominano la classifica e sono tra le più trendy sui social.

L’Italia si riconferma ogni anno tra le mete turistiche più ambite e desiderate a livello globale. BonusFinder Italia, spinto dalla curiosità di individuare le migliori città estive del Paese, ha analizzato le 31 città balneari più visitate in Italia. Basandosi su vari fattori economici e di tendenza utilizzando il database di TripAdvisor, i social media e i dati meteorologici, ha eletto la migliore città estiva. Al primo e secondo posto ci sono due mete siciliane.

Questi sono i fattori analizzati:

Hashtag su Instagram

Post/video su TikTok

Prezzo medio degli hotel in alta stagione (€) (TripAdvisor)

Numero di spiagge (TripAdvisor)

Bar e ristoranti (TripAdvisor)

Prezzo medio di un pasto per due persone (€) (TripAdvisor)

Giorni di sole estivi (secondo i dati MeteoAM del 2023 per maggio, giugno, luglio, agosto e settembre)

Palermo si classifica prima tra le migliori città estive in Italia con un punteggio di 8,24 su 10. La città eccelle su quasi tutti i fronti con oltre 100 milioni di hashtag su Instagram e 878.300 video su TikTok, il numero più alto dello studio. Inoltre, ha uno dei prezzi medi degli alberghi più bassi tra le città analizzate con 135,00 € a notte, il maggior numero di bar e ristoranti (2.279) e il numero più alto di giorni estivi soleggiati (126). Il prezzo medio nei ristoranti è il terzo più basso analizzato (69,44 €), preceduto solo da Sorrento e Viareggio.

La Sicilia si aggiudica anche il secondo posto con la città di Siracusa, chiudendo a 6,71 su 10. La città siciliana è molto apprezzata sui social media con 17 milioni di hashtag su Instagram e 61.400 video su TikTok. Sebbene il prezzo medio degli hotel sia tra i più alti nella stagione estiva con 266,00 €, Siracusa offre una varietà di 12 spiagge e 721 bar e ristoranti. Il prezzo medio per due persone al ristorante è di 69,50 €, uno dei più bassi nello studio.

A chiudere il podio in terza posizione troviamo Rimini con un punteggio di 6,65 su 10. La località estiva romagnola è estremamente popolare sui social media con 32 milioni di hashtag su Instagram e 101.100 video su TikTok. Il prezzo medio degli hotel in alta stagione è di 285,00 €, uno dei più alti nello studio. Rimini offre un’ampia scelta di svago con 913 bar e ristoranti e con 66 spiagge, il numero più alto registrato. Il prezzo medio al ristorante è intorno ai 72,00 € per due persone.

Sorrento si posiziona al quarto posto con un punteggio di 6,55 su 10. La città ha 2,5 milioni di hashtag su Instagram e 90.500 video su TikTok tra le più popolari. Sebbene il prezzo medio degli hotel sia il più alto tra le città analizzate (384,00 € a notte), Sorrento offre 9 spiagge e 1.445 bar e ristoranti. Il prezzo medio al ristorante è il più basso nello studio (60,00 €) e la città gode di 112 giorni di sole estivi.

Nella classifica di BonusFinder Italia, Riccione si classifica al quinto posto con un punteggio di 6,34 su 10. Con 15 milioni di hashtag su Instagram e 33.700 video su TikTok, la località romagnola è molto apprezzata sui social media. Il prezzo medio degli hotel è di 216,00 € a notte. Riccione offre 47 spiagge e 1.828 bar e ristoranti e 112 giorni di sole estivi. Il prezzo medio al ristorante per due persone è intorno ai 72,00 €, come la vicina Rimini.

Città Punteggio Hashtag su Instagram Video su TikTok Prezzo medio hotel (€) Numero di spiagge Bar e ristoranti Prezzo medio pasto per due (€) Giorni di sole estivi Palermo 8,24 100 milioni 878.300 135,00 – 2.279 69,44 126 Siracusa 6,71 17 milioni 61.400 266,00 12 721 69,50 – Rimini 6,65 32 milioni 101.100 285,00 66 913 72,00 – Sorrento 6,55 2,5 milioni 90.500 384,00 9 1.445 60,00 112 Riccione 6,34 15 milioni 33.700 216,00 47 1.828 72,00 112

Questa tabella riassume i principali fattori analizzati da BonusFinder Italia per determinare le migliori destinazioni estive in Italia.