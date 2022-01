“I colori delle stagioni, l’Inverno 2022”, in Basilicata passeggiate nella natura

Cambio di stagione: dai meravigliosi, variegati e caldi colori dell’autunno si entra nella magia della luce, delle montagne e della neve nell’inverno lucano. Nuovi paesaggi, percorsi e storie della Basilicata, ‘terra da scoprire’ e da visitare in ogni momento dell’anno.

Il tour

l primo dei nuovi 4 appuntamenti con il tour “Inverno 2022” del programma di iniziative “I colori delle stagioni”, promosso dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata in collaborazione con l’Apt, i Parchi, gli enti e le associazioni, è fissato per domenica 16 gennaio. Dalle 9,30 le guide e i narratori accompagneranno gli ospiti nella passeggiata all’interno della Riserva naturale regionale “Abetina di Laurenzana”. Oltre ad ammirare i magnifici esemplari di alberi, in un percorso ricco di flora, fauna, corsi d’acqua, profumi e storie, i gruppi di visitatori saranno anche allietati dalla degustazione dei prodotti tipici locali.

Il secondo appuntamento con l’ambiente lucano e i suoi colori dell’Inverno 2022 è per domenica 6 febbraio: in programma, dalle 9,30, “La Ciaspolata sulle tracce del lupo” a Viggianello, con narrazione, scoperte naturalistiche, storia e degustazioni di prodotti tipici locali nel Parco nazionale del Pollino, la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia.

“La veste invernale della Faggeta – Lagonegro” è il titolo della terza tappa del tour passeggiata-narrazione-degustazione dei prodotti tipici che si svolgerà domenica 20 febbraio a partire dalle 9,30.

“Il Lago d’inverno”, infine, è l’evento escursionistico che chiuderà, domenica 6 marzo, il programma dedicato alla scoperta della Basilicata durante la stagione fredda. I visitatori conosceranno le bellezze della Riserva di San Giuliano: il grande lago artificiale habitat, tra le altre, di molte specie di uccelli rapaci e di pesci, sulle cui sponde furono rinvenuti nel 2006 i resti della balenottera “Giuliana”, cetaceo del Pleistocene.

Il brand Ambiente Basilicata

“Dopo il successo riscosso con le iniziative sviluppate in autunno, nei mesi di ottobre e novembre 2021 – dichiara Gianni Rosa, assessore all’Ambiente della Regione Basilicata – ripartiamo con maggiore entusiasmo nel tour alla scoperta dei colori della stagione invernale lucana. Iniziativa che si inserisce nel brand Ambiente Basilicata, con l’obiettivo far conoscere, ai visitatori, durante tutto l’anno, le innumerevoli bellezze naturali, storiche, paesaggistiche, presenti sul vasto e antico territorio lucano”.