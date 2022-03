Ita Airways, nuovi voli da Reggio Calabria a Milano Linate

Nuovi voli di Ita Airways da Reggio Calabria per Milano Linate. Dopo un incontro a Roma tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e i vertici di ITA Airways, è stata confermata, infatti, l’importanza della Calabria per il vettore di bandiera.

Nuovi voli dal 27 marzo

ITA Airways, oltre a servire già l’aeroporto di Lamezia Terme e la rotta Reggio Calabria-Roma Fiumicino, riprenderà a volare tra Reggio Calabria e Milano Linate a partire dal prossimo 27 marzo, inizialmente con un volo giornaliero che raddoppierà nel corso del mese di aprile.

Soddisfatte le esigenze dei viaggiatori

Grazie all’impegno della Regione Calabria e all’attenzione dimostrata dalla Compagnia saranno così soddisfatte le esigenze dei viaggiatori calabresi e le esigenze di incremento della promozione territoriale della Calabria.

Il presidente della Regione ha dichiarato: “Sono lieto che ITA Airways abbia confermato la centralità della Regione Calabria, riprendendo gli operativi su Milano Linate, fondamentale per i passeggeri calabresi e per i tanti fuori sede. La prevedibile crescita della domanda, compatibilmente con le evoluzioni della pandemia e della situazione attuale, consentirà inoltre di incrementare i servizi e gestire orari in modo da intercettare i diversi segmenti di traffico, in vista del periodo estivo. Con ITA Airways abbiamo avviato una collaborazione che, auspico, sia proficua per i passeggeri e per il territorio calabrese”.