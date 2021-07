Le 7 cose che ci si dimentica sempre di mettere in valigia

Quando è tempo di vacanze ci sono sempre moltissime cose da fare. Scegliere la meta, mettersi d’accordo con amici e parenti, e soprattutto preparare le valigie. Sembra una cosa facile, ma si finisce sempre con il dimenticarsi qualcosa. Per non rischiare di rovinarsi la vacanza per qualcosa di insignificante, ecco qui sette cose che vengono spesso dimenticate, ma che non dovrebbero mai mancare in valigia.

Spazzolino e dentifricio

Tra gli oggetti più spesso dimenticati a casa ci sono spazzolino e dentifricio: molto spesso, infatti, li si usa la sera prima di partire, e nella frenesia della partenza ci si dimentica di metterli in valigia. La soluzione migliore è quella di acquistare un set con spazzolino e dentifricio da viaggio, in modo da poterlo mettere in valigia con calma nei giorni precedenti, quando la mente è più libera.

Giacca impermeabile

Quando si viaggia non si può mai sapere che condizioni meteorologiche si incontreranno. Anche se ci si reca in posti caldi e asciutti, può sempre capitare la giornata con l’acquazzone, quindi è sempre una buona idea avere in valigia una semplice giacca impermeabile, magari di quelle che si ripiegano e occupano pochissimo spazio.

Crema solare e occhiali da sole

Indipendentemente da dove ci si trova, non si dovrebbe mai fare a meno di una buona crema solare e di un paio di occhiali da sole. In vacanza si è spesso all’aria aperta, e anche se si sta viaggiando in paesi non particolarmente soleggiati, il rischio di rovinare la propria pelle è comunque molto alto. Inoltre, un buon paio di occhiali da sole aiuta a proteggere gli occhi in tutte quelle occasioni in cui un eccesso di luce potrebbe essere fastidioso.

Medicine

Può capitare di sentirsi poco bene anche in vacanza: a volte si ha un po’ di mal di stomaco per il troppo cibo, altre volte mal di testa per la stanchezza, o ancora dolori muscolari per il troppo camminare. Quando si è in viaggio, può però non essere facile avere accesso ai medicinali corretti, quindi è molto più semplice portarseli da casa. Se poi ci sono dei medicinali che devono assolutamente essere assunti con regolarità, è fondamentale non scordarsi di metterli in valigia.

Busta per la biancheria sporca

I vestiti sporchi sono sempre un problema: raramente ci si mette a lavarli mentre si è in vacanza, ma anche rimetterli in valigia non è piacevole. Per tenerli separati dai vestiti puliti, sono utili gli appositi sacchetti realizzati in tela o rete, nei quali è possibile mettere la biancheria sporca in modo da poter mettere tutto in lavatrice appena arrivati a casa.

Agenda con informazioni importanti

Quando si viaggia a volte si ha difficoltà ad accedere a Internet per mancanza di reti Wi-Fi gratuite: per questo è fondamentale appuntarsi le informazioni relative ai luoghi in cui si pernotta, i percorsi da seguire, ecc., in modo da non essere colti alla sprovvista nel caso non fosse possibile collegarsi a Internet.

VPN

Da mettere nella valigia metaforica c’è anche la VPN: una rete privata virtuale che permette di crittografare il traffico e di nascondere l’indirizzo IP dell’utente. Queste due operazioni sono fondamentali per la sicurezza dei propri dati, perciò non si dovrebbe mai accedere a una rete pubblica senza la protezione di una VPN. Non dimenticare di installarla su tutti i dispositivi che si porteranno in vacanza è fondamentale.