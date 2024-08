Luglio da record al “Falcone-Borsellino”: un milione di passeggeri

Il mese di luglio ha segnato un traguardo storico per l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, con un record di un milione di passeggeri. Questo risultato è stato raggiunto con l’arrivo della passeggera Sabrina, una giovane tedesca in arrivo da Monaco di Baviera con il volo Lufthansa LH 1914. Alla fine del mese, secondo i dati dell’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo, si è registrato un totale di 1.018.684 passeggeri, con un aumento del 4,09% rispetto a luglio 2023 (978.658) e del 26,95% rispetto a luglio 2022 (802.439).

Crescita dei voli e delle destinazioni

Anche il numero di voli è aumentato del 4,97% rispetto a luglio 2023, con 6.827 voli rispetto ai 6.504 dell’anno precedente. La media di passeggeri per volo è stata di 149, con il picco di traffico registrato il 5 luglio, quando 38.245 passeggeri sono transitati per l’aeroporto. Le destinazioni internazionali preferite sono state Parigi, Monaco, Londra, Barcellona, Ginevra, Cracovia e Vienna. Per le destinazioni nazionali, i passeggeri hanno preferito Roma, Milano Malpensa e Linate, Bergamo, Napoli, Verona e Bologna. Il traffico dei voli internazionali ha raggiunto le 385 mila presenze, rappresentando il 37,68% del totale passeggeri di luglio e il 30,37% del traffico annuale (gennaio-luglio), con oltre un milione e mezzo di viaggiatori.

Prestazioni annuali

Nei primi sette mesi del 2024, l’aeroporto di Palermo ha totalizzato 5.026.041 passeggeri, con un incremento del 9,71% rispetto al periodo gennaio-luglio 2023 (4.581.252). Anche il numero di voli è aumentato del 10,9%, passando da 31.403 nel 2023 a 34.827 nel 2024.

Cerimonia per il milionesimo passeggero

Gesap ha celebrato il milionesimo passeggero con una breve cerimonia. Il presidente della società, Salvatore Burrafato, e il direttore generale, Massimo Abbate, hanno consegnato a Sabrina una shopping card da spendere al duty free dell’aeroporto.

“Raggiungere un milione di passeggeri in un solo mese è un risultato esaltante che premia le scelte gestionali del nostro board aziendale”, ha dichiarato Burrafato. “Il terminal passeggeri è adesso una struttura accogliente e ben organizzata, e lo sarà ancor di più nei prossimi anni. Dobbiamo fare in modo che i risultati raggiunti diventino strutturali, ponendo così le basi per un’ulteriore crescita, secondo la programmazione già avviata. Al nostro insediamento, abbiamo trovato un lavoro già ben avviato e, continuando con determinazione, oggi raccogliamo i frutti di una buona gestione, influenzata anche dalla presenza di Vito Riggio. I dati del 2024 indicano che la gestione virtuosa dell’aeroporto e il lavoro incessante di tutti i dipendenti hanno consolidato la posizione strategica e internazionale del ‘Falcone Borsellino’ nel panorama nazionale”.

Questo record rappresenta un importante traguardo per l’aeroporto di Palermo, dimostrando la sua crescente importanza come hub internazionale e il successo delle strategie di gestione implementate.