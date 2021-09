15 cose da sapere su Napoli prima di visitarla

Napoli, la terza città più grande d’Italia, è anche una delle più amate del mondo (e visitate). Napoli, però, non è solo la città di Pulcinella, della pizza e del Vesuvio. Ecco alcune cose da sapere sul capoluogo partenopeo.

Napoli significa “Città Nuova”

Il nome della città deriva dal greco antico Νεάπολις, ovvero Neapolis, che in italiano significa Città Nuova

Napoli è la terza città più grande d’Italia

Napoli ha una superficie totale di 119 km²: è la terza città più grande d’Italia, dopo Roma e Milano.

A Napoli ci sono catacombe che risalgono al 3° secolo

A Napoli ci sono le catacombe, antichi luoghi di sepoltura situati sotto terra: San Gennaro, San Severo e San Gaudioso. Le più famose sono quelle di San Gennaro, che risalgono al II secolo: contengono più di 2.000 grotte funerarie e 500 sarcofagi.

Il Duomo di Napoli fu costruito nel XIII secolo

Il Duomo di Napoli è la chiesa principale della città. La costruzione di questa cattedrale incominciò nel 1266 e fu completata nel 1435, 169 anni dopo.

La pizza è stata inventata a Napoli

La pizza è stata inventata a Napoli all’inizio del XIX secolo e la famosa pizza Margherita prende il nome dalla Regina Margherita. Nel 1889, al pizzaiolo Raffaele Esposito fu chiesto di preparare una pizza per il re d’Italia Umberto I e la moglie, la regina Margherita. Realizzò una pizza semplice, con pomodoro fresco, mozzarella e basilico.

Ci sono 7 castelli a Napoli

Napoli è famosa per i suoi castelli, tanto che in passato era chiamata “la città dei sette castelli”: Castel dell’Ovo; Castel Nuovo (noto anche come Maschio Angioino); Castel Capuano; Castel Sant’Elmo; Forte di Vigliena; Castello del Carmine; Castello di Nisida.

Da Napoli si vede il Vesuvio

Napoli si trova proprio accanto al Vesuvio, il vulcano che eruttò nel 79 d.C. e distrusse la città di Pompei.

Napoli è la città più densamente popolata d’Italia

Napoli ha la più alta concentrazione di abitanti per chilometro quadrato, più di 3 volte quella di Roma: Napoli: 2.672 ab/km²; Milano: 2.026 abitanti/km²; Roma: 810 abitanti/km².

La Funicolare Centrale di Napoli è una delle più utilizzate al mondo

Napoli è una città collinare e i mezzi di trasporto classici non sono sempre i migliori. Per questo ci sono 4 funicolari in città, per facilitare gli spostamenti. La Funicolare Centrale è la più recente e fu stata costruita il 28 ottobre 1928, dopo 2 anni di lavori. Ora è una delle funicolari più utilizzate al mondo e trasporta più di 10 milioni di passeggeri ogni anno.

10 – Napoli fu fondata 2500 anni fa nel VI secolo a.C.

La storia di Napoli comincia nel VII secolo a.C.: i greci vennero in Italia e fondarono una nuova città chiamata Parthenope. Nel VI secolo a.C. i Greci rifondarono la città, chiamandola Neapolis, città nuova. Parthenope fu allora chiamata Paleopolis o Città Vecchia.

Ancora oggi i napoletani si definiscono spesso partenopei.

11 – Il Porto di Napoli è uno dei porti passeggeri più grandi d’Europa

Costruita sul golfo di Napoli, la città partenopea ha un importante porto. l porto di Napoli è enorme e l’attività principale è il trasporto passeggeri: oltre 6,5 milioni di passeggeri passano ogni anno dal porto, rendendo il porto di Napoli il 12° porto passeggeri più grande d’Europa.

12 – Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è ricco di tesori greci e romani

La città è sede del Museo Archeologico Nazionale, un museo famoso in tutto il mondo: è pieno di tesori greci e romani.

13 – Napoli è la città italiana con più ristoranti stellati Michelin

Napoli è la città italiana con più ristoranti con la stella Michelin: 24. Roma si avvicina al secondo posto con 23.

14 – Napoli è divisa in 30 quartieri

La città di Napoli è molto varia e ci sono molte cose diverse da vedere in città. Si trova un’atmosfera diversa in tutti e 30 i diversi quartieri di Napoli. Questi 30 quartieri sono raggruppati in 10 comuni, conosciuti come Municipalità.

15 – Il museo di Capodimonte custodisce molti capolavori

C’è un altro grande museo a Napoli ed è il Museo di Capodimonte. Contiene un’impressionante collezione di capolavori d’arte. All’interno ci sono opere di Michelangelo, El Greco o Botticelli.