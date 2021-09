La salsicia Lucanica di Picerno è uno dei prodotti tipici della Basilicata che, nel 2018, dopo un iter durato 10 anni, ha ottenuto il marchio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) dall’Unione Europea.

Si tratta di un insaccato che è preparato esclusivamente con i tagli di carne di maiale, ha una forma caratteristica ad U e il colore rosso rubino. La lucanica è aromatizzata, inoltre, con i semi di finocchio selvatico.

Ma vi siete mai chiesti perché si chiama proprio così? Le origini risalgono all’Antica Roma. Come raccontato su BasilicataTuristica.it, Cicerone, Marziale e Varrone attribuiscono la genesi dell’insaccato proprio ai lucani, da qui il nome lucanica.

Secondo alcuni scritti dell’antichità la lucanica fu introdotta a Roma dagli schiavi provenienti dall’attuale Basilicata: carne macinata, salata e insaccata in un budello per poterla conservare a lungo. Quindi, prese questo nome perché i soldati impararono a preparare la salsiccia dagli schiavi lucani.

Poi ci fu una ricetta di Apicio, celebre gastronomo, cuoco e scrittore romano vissuto fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. e, da allora, lucanica divenne sinonimo di salsiccia.

Oggi si può gustare in tutta la Basilicata ma si raccomanda di assaporare soprattutto quella prodotta nella zona della Valle del Marmo – Platano Melandro. Inoltre, la lucanica si trova in vari comuni della provincia di Potenza ma in particolare a Picerno, dove ha ottenuto il già citato IGP ed è stato fondato il Consorzio Lucanica.

E lì, come spiegato da artecibo.com, In particolare, sono attivi tre salumifici che mantengono viva la tradizione dell’allevamento e della trasformazione: “A Picerno la produzione annuale di lucanica oggi si attesta intorno agli 800 quintali, con un prezzo all’ingrosso che va da 8,50 a 9 euro”, si legge ancora sul sito.

Dolce o piccante, la lucanica viene esportato in tutto il mondo. Può essere gustata sia fresca che stagionata in tantissimi piatti tipici.