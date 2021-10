Perchè visitare la Puglia

Viaggiare ci fa sentire liberi, ci dà un forte impulso di andare e scoprire cose nuove ma

allo stesso tempo, goderci i luoghi che visitiamo e i momenti di relax. Prima di scegliere un

posto dove si vuole andare è importante sapere quello che esso ha da offrire, sapere qualcosa

sulle attrazioni turistiche, sul cibo e anche qualcosa sul periodo. Può darsi che un certo posto sia

molto affollato in alcune stagioni dell’anno, e quindi ci si deve informare sempre prima di

partire. Diamo un’occhiata ad una regione molto affascinante dell’Italia, la Puglia, vediamo cosa

questa abbia da mettere a disposizione per i suoi turisti. La Puglia è una delle gemme nascoste

dell’Italia ed è anche una delle più facili ad essere individuata, dato che rappresenta il famoso

“tacco dello stivale”. Oltre alle attrazioni turistiche che vedremo fra poco, la Puglia presenta

anche posti di svago e di relax, dove c’è la possibilità di spendere la sera a bere, ballare e per gli

amanti, giocare ai casino.

Per quanto riguarda la cucina della Puglia, alcune cose per cui questa è famosa sono i

tipici “taralli”, che sono dei piccoli anelli fatti con pasta di pane e olio. Presentano una forma

rotonda e sono molto croccanti, questi vengono serviti con pomodori e diversi condimenti. Una

cosa che non si può non provare quando si è in Puglia sono i classici “panzerotti”, questi sono a

forma di tasca ed il loro ripieno è composto di pomodoro e mozzarella ma esiste una seconda

versione molo famosa, che è prosciutto e mozzarella. Infine un dolce tipico che si può trovare in

tutta la regione, sono le cartellate, presenta un forma di rossa, viene fritto ed aromatizzato con

miele o vincotto. Inoltre possono essere conditi con diversi granelli, mandorle o nocciole.

La famosa Penisola del Gargano, una gemma nascosta della Puglia

Questa rappresenta la parte più affascinante del sud d’Italia, è abbastanza diversa da altre

aree, è molto più verde presentando una costa di scogliere. Oltre alla costa, la penisola offre delle

spiagge molto lunghe avente la sabbia fine ed acque chiare, inoltre possiede anche delle grotte

marine fortemente colorate. È un luogo molto visitato d’estate, per il fatto di possedere delle

spiagge così belle e delle viste mozzafiato. La Penisola del Gargano fu una volta un’isola, e

tutt’ora è divisa dal così detto “Tavoliere delle Puglie”, la maggior parte del territorio fa parte del

“Parco Nazionale del Gargano”.

Alberobello – una destinazione molto pittoresca, che fa parte dell’UNESCO

Alberobello presenta un aspetto magico, questo infatti possiede i famosi “trulli”, piccole

case molto simili a quelle hobbit, con la forma del tetto. Con il passare degli anni è diventato

sempre più famoso, grazie anche al riconoscimento dell’UNESCO come Patrimonio mondiale,

cosa che avenne nel 1996. Con queste casette riesce ad attirare tantissimi turisti, anche perchè

esiste la possibilità di alloggiare in un vero “trullo” , una delle migliori esperienze che potresti

fare. Anche se questo si trova in mezzo a ulivetti, rimane sempre una delle più belle viste ma

anche una delle più belle attrazioni che si possono visitare.

Dato che Alberobello è così famoso per i suoi “trulli”, proviamo a vedere di cosa si tratta

esattamente. Questi rappresentano un chiaro esempio di una tecnica di costruzione pugliese e

cioè quella del cartongesso, che ancora oggi viene usata. Il colore delle case è bianco, ma il tetto

è fatto di mattoni piatti grigi. Esistono diversi tipi, il più importante è ed il più pittoresco dei

trulli è il Trullo Sovrano, che si trova nella zona Rione Monti. Un altro è quello che prende il

nome di “Il Trullo più piccolo”, infatti se si va per le strade di Alberobello ad un certo punto si

potrebbe vedere all’entrata di questo scritto il nome. Oltre a questi due, il più famoso è il “Trullo

Siamese”, riconosciuto per il fatto che abbia al centro due cupole unite.

Bari, capoluogo della Puglia

Bari, essendo la più grande città della Puglia, presenta un aeroporto internazionale ed

anche un grande ed importante porto. Inoltre il suo centro storico rappresenta il passato

multiculturale che questo ha avuto, essendo pieno di edifici storici. Piazza Mercantile è stata

decorata in un splendido modo e viene circondata da diversi palazzi tra cui anche il Palazzo

Sedile.

Un altro posto da visitare è la Basilica di San Nicola, un’imponente chiesa che si trova al

centro della città. La sua costruzione durò oltre 100 anni, e questa ospita le relique di San Nicola,

l’interno decorato della chiesa ti lascerà a bocca aperta. Inoltre questa ospita anche il dipinto

della Madonna con Santi di Vivarini ed anche la tomba di Bona Sforza. Il Castello-Normanno

Svevo è un altro luogo da non perdere quando si va a visitare Bari, oggi possiamo riconoscere lo

stile normanno-svevo dalla costruzione. Inizialmente non fu questo lo stile con il quale il castello

fu costruito ma romanico-bizantino. Il castello fungeva da stazione di segnalazione e prigione,

ma oggi è la sede di un museo che ospita diverse mostre e copie di sculture pugliese-normanne.

Infine una cosa che devi assolutamente fare se vai a Bari è approfittare delle bellissime

spiagge e goderti un giorno al mare. La più famosa spiaggia viene chiamata “Pane e Pomodoro”

e non è molto lontana dalla città vecchia di Bari.