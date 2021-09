Prima di andare a Matera ci sono 10 cose che devi sapere…

Matera è di certo una delle città più affascinanti del mondo e la sua unicità non riguarda solo la sua caratteristica maggiormente nota, ovvero le pietre… La travel blogger Giorgiana ne ha parlato sul suo sito qualche tempo fa e quanto scritto sulla città lucana merita di essere riportato.

Matera è una delle città più antiche del mondo. I suoi sassi sono considerati i primi insediamenti umani in Italia, risalenti addirittura al Paleolitico.

2. Matera è situata in un canyon, ai margini di un burrone. Il canyon è scavato dal fiume Gravina e determina uno scenario decisamente ‘selvaggio’. Si raccomanda per ammirarlo nella sua totale bellezza di indossare le scarpe adatte…

Foto di blank76 da Pixabay

3. Le strade strette e i sentieri tortuosi fanno sembrare Matera un labirinto costruito in un sistema piramidale. Ciò rende la città unica al mondo.

4. Ci sono circa 150 chiese rupestri a Matera. I primi edifici religiosi risalgono all’Alto Medioevo.

5. La Provincia di Matera ha numerose riserve naturali faunistiche, parchi e aree protette. Le più famose sono: la Riserva Naturale di Bosco Pantano, la Riserva Naturale di Policoro, il Parco Naturale di Gallipoli e la Riserva Naturale di San Giuliano. Questi parchi rappresentano un vero paradiso per gli amanti degli animali e per il birdwatching. Tutte queste riserve naturali ospitano, infatti, una grande varietà di specie di uccelli e mammiferi ma anche una bella e ricca flora locale. Questo è il motivo per cui Matera è una destinazione perfetta per il trekking, la bicicletta o l’equitazione.

6. Il fatto che Matera si trovi vicino alla costa del Mar Ionio la rende una ottima scelta per una perfetta vacanza al mare. In provincia di Matera ci sono infatti tre importanti località balneari: Policoro, Metaponto e Pisticci.

Foto di blank76 da Pixabay

7. L’ambientazione affascinante e insolita di Matera la rende uno sfondo ideale per molti film. A Matera sono stati girati, infatti, oltre trenta film. I più famosi: Il vangelo secondo san Matteo di Pier Paolo Pasolini, King David di Bruce Bereford, La passione di Cristo di Mel Gibson, Mary di Abel Ferrara e The Nativity Story di Catherine Hardwicke.

8. A Matera, fino agli ani 50, c’era gente che viveva nelle grotte senza elettricità e acqua corrente.

9. Matera è stata eletta Capitale Europea della Cultura nel 2019 perché esempio del connubio tra cultura, storia e tradizioni.

10. Matera è la prima città dell’Italia meridionale che è diventata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993. La città rappresenta un eccezionale esempio di insediamento umano tradizionale. La sua atmosfera primitiva e misteriosa fa di Matera uno di quei luoghi che bisogna assolutamente visitare almeno una volta nella vita.