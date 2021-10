Quali sono le origini del cannolo, il dolce siciliano più famoso al mondo?

I cannoli sono i dolci siciliani più famosi al mondo. In origine, i cannoli venivano preparati come un dolce per il periodo del Carnevale, forse come simbolo di fertilità. Poi, però, è diventato un dessert senza tempo.

La maggior parte dei cannoli è costituita da cialde (o scorze) di pasta frolla fritta che vengono poi riempite di ricotta, farcita di piccoli pezzi di frutta candita, soprattutto limone, arancia, cedro e ciliegie. Ma è frequente l’uso di pistacchi e gocce di cioccolato.

I cannoli hanno dimensioni varie. Ci sono, infatti, anche i cannulicchi, non più grandi di un dito, che si trovano soprattutto a Palermo e dintorni, ad esempio a Piana degli Albanesi.

Già nel I secolo a.C. Cicerone elogiava il precursore dei cannoli, descrivendoli come “una cialda a forma di tubo contenente un dolce ripieno a base di latte”. La ricotta era sicuramente il ripieno dolce di cui parlava ma a quel tempo si usava il miele come dolcificante naturale.

Furono gli arabi a portare in Sicilia lo zucchero di canna e da allora è stato usato come dolcificante in pasticceria, anche nei cannoli quindi.

Durante il periodo arabo (827 – 902 d.C.), nei dintorni dell’attuale Caltanissetta, le donne dell’harem si ispirarono alle paste di Cicerone e la mescolarono ad una ricetta araba a base di mandorle per creare un dolcetto in onore dei loro uomini.

Oggi possiamo rintracciare le origini arabe dei cannoli in dolci simili provenienti dal mondo islamico come le dita di Zainab, la cui antica versione ricorda la forma dei cannoli, e i qanawāt, tubi fritti il cui nome significa letteralmente “canale”, rafforzando così il legame etimologico con la pasticceria siciliana.

Cannolo, infatti, è un diminutivo di canna. La parola è stata poi incorporata anche nella lingua inglese senza modifiche.

Il cannolo più pesante mai realizzato è stato di 119,069 kg ed è stato realizzato negli Stati Uniti d’America il 9 novembre 2014.

Da menzionare, poi, i cannoli del ristoratore e chef Jasper Mirabile Jr., molto costosi con una base realizzata con cioccolato fondente, farcitura di ricotta montata mista al limone candito e scorza di limone. Tutto questo avvolto in una foglia d’oro. Il costo? 26mila dollari, circa 22mila euro.