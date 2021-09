10 luoghi da vedere a Reggio Calabria, i posti da non perdere

Reggio Calabria è una delle città del Sud più affascinanti, con molto da offrire ai turisti sotto ogni aspetto: paesaggi naturali, strutture architettoniche, cibo e tanto altro. Ecco cosa bisogna assolutamente vedere quando si ha la straordinaria opportunità di visitare quella che Papa Giovanni Paolo II, il 7 ottobre 1984, definì “L’antica Reggio, le cui origini si perdono nella notte dei tempi! La Reggio della Magna Grecia”.

CASTELLO ARAGONESE

Questo fantastico castello, risalente all’Alto Medioevo, fu la principale struttura di difesa della città per centinaia di anni. Per fortuna, nel corso dei secoli, il castello è stato sempre preservato e fortificato e oggi le sue condizioni sono ottime: è possibile salire sui merli e camminare lungo le torri difensive.

Il castello aragonese sorge nell’omonima piazza Castello tra la via Aschenez e la via Possidonea. Esso è considerato, insieme ai Bronzi di Riace, uno dei principali simboli storici della città di Reggio.

LUNGOMARE FALCOMATA’

Reggio Calabria è una città costiera: ha un lungo tratto di spiaggia dove si può passeggiare piacevolmente. Il suo nome è lungomare Falcomatà ed è il posto in cui residenti e turisti si recano per godersi il sole, divertirsi nei locali e ammirare lo scenario costiero.

La passeggiata si estende per chilometri fino a raggiungere la stazione degli autobus. Durante il tragitto ci si imbatte in moltissimi alberi e panchine, nonché in alcuni parchi. Il lungomare è intitolato al sindaco Italo Falcomatà, protagonista e ispiratore della “Primavera di Reggio”.

MUSEO NAZIONALE

Il museo nazionale di Reggio Calabria si trova nei pressi del lungomare ed è ospitato all’interno di un edificio storico adornato con molte icone antiche.

All’interno di questo museo, possiamo trovare una vasta collezione di manufatti e cimeli della Calabria risalenti all’antica Grecia.

Qui si trovano le due statue in brionzo di Riace raffiguranti Tideo e Anfiarao, una testa in marmo di Apollo, vari mobili in bronzo e una collezione di gioielli e monete.

MONUMENTO ALLA DEA ATENA

Situato al centro del lungomare, il Monumento di Atena è un’icona della città. Accanto alla statua si può ammirare una fantastica vista sullo Stretto di Messina, mentre alle sue splle c’è un anfiteatro pubblico, l’Arena.

La statua raffigura la dea guerriera Atena Promachos che, secondo la tradizione, difendeva Reggio Calabria nei momenti più difficili della sua storia antica.

SPIAGGIA DI REGGIO CALABRIA

Di fronte al lungomare troviamo un tratto di spiaggia pubblica e molti locali e turisti la visitano per rilassarsi e godersi il caldo del Mediterraneo. Si trova in una posizione ricca di bar e ristoranti, soprattutto nei pressi del Monumento ad Atena.

CATTEDRALE DI MARIA SANTISSIMA

Più comunemente conosciuta come Cattedrale di Reggio, questa chiesa è l’edificio religioso più significativo della Calabria e si trova in Piazza del Duomo.

Edificata nel 1928, è una struttura moderna rispetto ad altri edifici antichi d’Italia ma presenta un classico stile neoromanico.

La facciata anteriore è realizzata in pietra color crema e marmo e presenta quattro colonne decorative sormontate da piccole torri a cupola.

L’interno è incorniciato da una serie di imponenti colonne in pietra a vista e presenta una serie di manufatti religiosi tra cui un pezzo di colonna del Miracolo di San Paolo.

CORSO GARIBALDI

Corso Garibaldi è il luogo dello shoppin di Reggio Calabria. Questa immensa strada si estende dal Fiume Calopinace, proprio di fronte al Museo Nazionale e ha diverse aree pedonali che consentono un’esperienza di shopping senza stress.

Lungo questo tratto si può trovare una vasta gamma di negozi diversi (anche di alta moda) ma anche bar e ristoranti. Di notte, la strada diventa una delle principali zone della movida reggina.

MUSEO DIOCESANO

Situato all’interno di un’antica chiesa, il Museo Diocesano è un altro bel museo situato nel centro di Reggio Calabria.

Questo museo in particolare si trova a pochi passi dal Castello Argonese ed è un luogo perfetto da visitare durante un tour a piedi della città.

All’interno di questo museo si trova un’interessante collezione di reperti e cimeli che sono stati raccolti negli anni dai Vescovi e dal Clero di Reggio Calabria.

Gli oggetti comprendono pale d’altare in oro e bronzo, calici e ciondoli d’oro, splendidi gioielli e una varietà di opere d’arte storiche.

PIAZZA INDIPENDENZA E PIAZZA DE NAVA

Situate vicino al Museo Nazionale, queste due incantevoli piazze offrono un luogo tranquillo dove rilassarsi e riposarsi dopo un’intensa giornata di visite turistiche.

La Piazza de Nava è circondata da bei palazzi e al centro si trova un grande monumento dedicato a Giuseppe Nava, importante statista reggino.

Dall’altra parte della strada, Piazza Indipendenza è dedicata all’indipendenza italiana e contiene diverse aree ombreggiate coperte da bellissimi alberi; qui si trova anche la gelateria Cesare.