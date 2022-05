Tornano i “I colori delle stagioni” in Basilicata

Tornano i “I colori delle stagioni”, arriva la Primavera con nuovi paesaggi, freschi colori e diversi percorsi alla scoperta delle bellezze della Basilicata.

All’Oasi Bosco Faggeto

Il primo appuntamento del programma “I colori delle stagioni” Primavera 2022 promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Regione Basilicata in collaborazione con l’Apt, i Parchi, gli enti e le associazioni, è fissato per domenica 15 Maggio.

Appuntamento all'”Oasi Bosco Faggeto” Moliterno per una passeggiata lungo i sentieri del Bosco Faggeto che affascina per la natura cangiante e la varietà dei colori della rigogliosa vegetazione. Uno degli elementi più qualificanti del Bosco Faggeto, in termini di biodiversità, è senza dubbio la notevole varietà di rare orchidee spontanee che distribuiscono le loro incredibili fioriture dalla primavera all’estate. L’ escursione si concluderà con la degustazione di prodotti tipici.

Il brand Basilicata

“I colori delle stagioni” – commenta l’assessore Cosimo Latronico – si inserisce nell’alveo del brand Ambiente Basilicata ed ha l’obiettivo di far conoscere, durante tutto l’anno, le tante bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e culturali presenti sul territorio Lucano. Per conservare e tutelare le bellezze lucane bisogna conoscerle: il ruolo dei cittadini lucani e dei turisti che vengono in Basilicata per conoscere e godere delle sue risorse naturalistiche è prioritario ed Il rispetto, la cura e la conoscenza sono fondamentali strumenti per la trasmissione alle generazioni future del nostro patrimonio.