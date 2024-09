Treni storici in Sicilia, per esplorarla in modo unico fino all’8 dicembre

La Sicilia, con la sua ricca storia e i suoi paesaggi mozzafiato, offre un’esperienza unica grazie alla stagione dei treni storici. Questi viaggi, organizzati dalla Fondazione FS in collaborazione con la Regione Siciliana, offrono la possibilità di scoprire borghi antichi, siti archeologici e meraviglie naturali a bordo di carrozze d’epoca, creando un ponte tra passato e presente.

Cos’è la stagione dei treni storici in Sicilia?

Dal 2018, la stagione dei treni storici ha riscosso un successo crescente, attirando oltre 20.000 turisti nel corso degli anni, con 7400 visitatori nel solo 2023. Questo progetto si propone di coniugare cultura e turismo, valorizzando le linee ferroviarie più panoramiche dell’isola. L’edizione 2024 prevede ben 33 appuntamenti, con corse che si terranno dal 14 settembre fino all’8 dicembre. L’iniziativa non solo consente di scoprire le bellezze siciliane, ma anche di destagionalizzare i flussi turistici, favorendo una maggiore affluenza nei mesi meno caldi.

Le tratte della nuova stagione

I treni storici offrono percorsi suggestivi che attraversano diverse zone dell’isola. Le destinazioni includono alcune delle mete più iconiche della Sicilia, come la Valle dei Templi ad Agrigento, la barocca Modica, e l’antica Ortigia a Siracusa. Di seguito, alcune delle tratte principali:

Palermo – Agrigento : uno dei percorsi più affascinanti, che permette di raggiungere il Parco Archeologico della Valle dei Templi e Porto Empedocle.

: uno dei percorsi più affascinanti, che permette di raggiungere il Parco Archeologico della Valle dei Templi e Porto Empedocle. Catania – Taormina : la tratta del “Treno del Mito”, perfetta per esplorare la famosa città turistica ai piedi dell’Etna.

: la tratta del “Treno del Mito”, perfetta per esplorare la famosa città turistica ai piedi dell’Etna. Palermo – Modica: il “Treno del Cioccolato” vi condurrà nella patria del celebre cioccolato modicano, una prelibatezza apprezzata a livello mondiale.

Ogni itinerario non si limita al semplice viaggio in treno: i passeggeri hanno l’opportunità di partecipare a tour guidati e scoprire le tradizioni locali, come la lavorazione delle ceramiche a Caltagirone o la produzione del pistacchio a Bronte.

I treni storici e la valorizzazione del territorio

L’obiettivo della stagione dei treni storici è duplice: da un lato, promuovere il patrimonio culturale e naturale della Sicilia; dall’altro, sostenere l’economia locale attraverso un turismo sostenibile e integrato. Le carrozze d’epoca utilizzate, tra cui le celebri “a terrazzini” degli anni ’30, offrono un viaggio nel tempo, combinando il fascino del passato con il comfort del presente.

Un aspetto innovativo di questi viaggi è la possibilità di trasportare biciclette, favorendo il cicloturismo. Le carrozze dispongono di rastrelliere per 50 biciclette, consentendo ai ciclisti di esplorare ulteriormente le destinazioni raggiunte.

Ecco una tabella riassuntiva delle principali date e tratte per la stagione 2024 dei treni storici:

Data Tratta 14 settembre 2024 Treno della Ceramica: Messina – Santo Stefano di Camastra 14 settembre 2024 Treno dei Templi: Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano 15 settembre 2024 Treno dell’Arte: Messina – Tusa 15 settembre 2024 Treno dei Templi: Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano 21 settembre 2024 Treno del Mito: Catania – Taormina (pomeridiano/serale) 22 settembre 2024 Treno del Mito: Catania – Taormina 28 settembre 2024 Treno dei Templi: Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano 29 settembre 2024 Treno dei Templi: Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano 29 settembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano 5 ottobre 2024 Treno della Ceramica: Catania – Caltagirone 5 ottobre 2024 Treno delle Stelle: Palermo – Roccapalumba 6 ottobre 2024 Treno della Ceramica: Catania – Caltagirone 6 ottobre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano 12 ottobre 2024 Treno di Ortigia: Catania – Siracusa 12 ottobre 2024 Treno del Pistacchio: Messina – Giarre (Circumetnea) 13 ottobre 2024 Treno del Mito: Catania – Taormina 19 ottobre 2024 Treno della Ceramica: Messina – Santo Stefano di Camastra 19 ottobre 2024 Treno del Pistacchio: Siracusa – Giarre (Circumetnea) 20 ottobre 2024 Treno dell’Arte: Messina – Santo Stefano di Camastra – Tusa 27 ottobre 2024 Treno dei Templi: Palermo – Tempio di Vulcano 27 ottobre 2024 Treno Turistico: Siracusa – Catania 3 novembre 2024 Treno Turistico: Palermo – Mazara del Vallo 10 novembre 2024 Treno Storico: Catania – Messina 10 novembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano 16 novembre 2024 Treno del Pistacchio: Catania – Giarre (Circumetnea) 17 novembre 2024 Treno delle Stelle: Palermo – Roccapalumba 24 novembre 2024 Treno dei Templi: Palermo – Tempio di Vulcano 30 novembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano 1 dicembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano 8 dicembre 2024 Treno del Cioccolato: Siracusa – Modica 8 dicembre 2024 Treno del Cioccolato: Caltanissetta – Modica

Come acquistare i biglietti

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sono disponibili su tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi i canali online e le biglietterie fisiche. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti direttamente a bordo del treno, fino a esaurimento posti.

I prezzi variano a seconda della tratta e delle opzioni disponibili, ma il costo è accessibile, considerando l’unicità dell’esperienza offerta. È consigliabile prenotare in anticipo, data la forte richiesta per questi viaggi, che spesso registrano il tutto esaurito.

Partecipare alla stagione dei treni storici in Sicilia è un’esperienza da non perdere per chi desidera esplorare l’isola da una prospettiva diversa. Con una ricca offerta di itinerari, questo progetto è ideale per famiglie, appassionati di storia e amanti della natura.