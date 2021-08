Turismo 2021, è della Puglia lo spot più bello: la classifica e i video, Sicilia sesta

Promozione territoriale tra turismo di prossimità e speranza

Stilata la classifica dei 10 migliori spot girati dalle regioni italiane dalla Gazzetta del Pubblicitario

Ottimi risultati per le regini del Sud: Puglia al primo posto e Sicilia al sesto

Due le regioni del Sud Italia a classificarsi con grande successo nella top 10 stilata dalla Gazzetta del Pubblicitario, sito Web che racconta storie creative legate a brand di successo, sugli spot di promozione territoriale realizzati per questa estate. A classificarsi al primo posto c’è la Puglia, regione splendida ricca di piccoli borghi a picco sul mare, antiche tradizioni, storia, progresso e tante bellezze naturali, bagnata dal mare Adriatico e dallo Ionio, regina dell’estate 2021 con il mare più pulito di tutto lo Stivale.

La classifica dei 10 spot promozionali più belli realizzati dalle regioni italiane

Ecco la top ten stilata dal sito Web Gazzetta del Pubblicitario per i migliori spot di promozione territoriale realizzati dalle regioni italiane.

Puglia Umbria Valle d’Aaosta Emilia Romagna Liguria Sicilia Lombardia Toscana Marche Veneto

Puglia regina della promozione 2021

La Puglia è sul gradino più alto del podio per la Gazzetta del Pubblicitario per lo spot pubblicitario più bello d’Italia. Il video emozionante “Puglia, una storia d’amore”, prodotto da Pugliapromozione e realizzato dalla regista e sceneggiatrice di Nardò Francesca Muci, è stato votato dagli esperti come lo spot migliore fra quelli proposti dalle regioni italiane.

Il piccolo protagonista si innamora perdutamente della bella terra pugliese, dei suoi profumi, colori e paesaggi mozzafiato a tal punto che non vuole più abbandonarla. Le chiese barocche di Lecce, i gozzi e il teatro Margherita di Bari, le stradine di Locorotondo, la Cattedrale di Trani, la splendida città di Taranto, la caratteristica Fasano e gli scorci incantevoli di Vieste fanno da sfondo ad uno spot che ha convinto proprio tutti.

“Un po’ Moonrise Kingdom di Wes Anderson e un po’ Pixar, il commercial emoziona di grossi sussulti del cuore. Allegorizzare l’amore del viaggiatore per la Puglia con un repertorio simbologico di questo genere è una vittoria sotto tutti i fronti, ma riuscire a farlo senza cadere nella maniera e nell’artefatto non è per nulla dato a priori – scrivono dalla Gazzetta del Pubblicitario -. A iniettare una nota di veracità tutta indigena nella produzione, la Taranta indiavolata del maestro Daniele Durante, tragicamente scomparso da poco. Un tributo che rende l’operazione ancor più degna di nota”.

La Sicilia si classifica in sesta posizione

Nella top ten dei video promozionali realizzati nel 2021 c’è anche un’altra regione del Sud, la Sicilia. La bella isola siciliana si è classificata al sesto posto. A precederla in ordine Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Liguria. Chiudono la classifica agli ultimi posti della top 10 Lombardia, Toscana, Marche e Veneto.

“SeeSicily, lo spot voluto da Regione Sicilia, ha il merito di fare tutto ciò, senza però tralasciare una realizzazione che denota assoluto professionismo – spiegano nel sito della Gazzetta del Pubblicitario motivando la posizione dello spot pubblicitario che valorizza e omaggia la Sicilia -. Il commercial promuove, oltre che al territorio, un’ambiziosa campagna di marketing territoriale che prevede una dei voucher promozionali per i visitatori.

Volti noti, splendidi scorci, colori, sapori unici e tanta veracità di un’isola dai mille tesori che non smette mai di incantare chi la visita. Questi gli ingredienti segreti che rendono la Sicilia una delle tappe estive più gettonate per gli italiani e i turisti stranieri. Una terra che conquista.