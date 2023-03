Vacanze negli Stati Uniti con l’ESTA

Sebbene la pandemia abbia messo in pausa il turismo in tutto il mondo per circa due anni, il numero di visitatori internazionali diretti negli Stati Uniti è quasi tornato nuovamente ai suoi livelli originali. Le cifre che emergono dalle statistiche sul turismo di questi primi mesi del 2023 non hanno infatti niente da invidiare al periodo precendente al COVID. Non sorprende il fatto che il contribuisce maggiormente al turismo internazionale verso gli Stati Uniti sia il vicino Canada. Un fattore che ha senza dubbio stimolato questo dato è, oltre alla vicinanza tra i due Paesi, l’esenzione che permette ai cittadini canadesi di recarsi negli Stati Uniti senza dover prima ottenere un’autorizzazione d’ingresso. Nella maggior parte dei casi, anche i cittadini europei sono esclusi dall’obbligo di visto, ma devono comunque richiedere un’autorizzazione elettronica chiamata ESTA. Scopri quali sono le attrazioni più visitate dai turisti internazionali che decidono di visitare gli Stati Uniti e informati su come ricevere il tuo ESTA.

L’Antelope Canyon, in Arizona

Attrazioni imperdibili negli USA

Il successo del turismo negli Stati Uniti è in parte dovuto al territorio estremamente vasto di cui il Paese gode e di conseguenza alla varietà delle attrazioni di cui dispone. La maggior parte dei turisti provenienti dall’estero si reca in questo Paese principalmente per visitare le città, la natura e i parchi a tema.

Con più di 10 milioni di visitatori ogni anno, la città più visitata degli Stati Uniti è New York, sulla costa est. Grazie a monumenti ed edifici assolutamente iconici come la Statua della Libertà, l’Empire State Building e il ponte di Brooklyn, pur non essendo la capitale, questa metropoli costituisce probabilmente la città più emblematica di tutto il Paese. Altre città estremamente popolari tra i turisti sono Miami e Orlando, in Florida, e Los Angeles e San Francisco in California, nel sudovest del Paese.

Anche i celebri parchi naturali statunitensi hanno dimostrato di sapere attirare numeri esorbitanti di visitatori ogni anno. Alcuni tra questi superano senza fatica la soglia dei 10 milioni di turisti annui. Tra i parchi statunitensi più conosciuti nel mondo citiamo il parco nazionale del Grand Canyon, con la sua arida gola che fiancheggia il fiume Colorado, il parco nazionale di Yellowstone, zona protetta dall’UNESCO che si estende su tre stati nel nord ovest del Paese e l’Antelope Canyon, a sud, nello stato dell’Arizona.

Seppur con numeri ancora leggermente più deboli rispetto al periodo pre-covid, un altro tipo di attrazione che contribuisce a tenere alto il numero di turisti internazionali è quello dei parchi a tema. Gli Stati Uniti sono indubbiamente il Paese di maggior successo al mondo in questo ambito e ciò è reso evidente dal fatto che i 5 parchi divertimenti più visitati al mondo si trovano proprio negli USA. Quattro di loro (Magic Kingdom, Universal’s Islands of Adventure, Universal Studios Florida e Disney’s Hollywood Studios) si trovano nei pressi della città di Orlando, in Florida, mentre il quinto posto è occupato dal Disneyland Park di Anaheim, nella periferia di Los Angeles, in California.

San Francisco

Ricordati di richiedere il tuo ESTA

Qualunque sia il motivo per cui decidi di fare un viaggio verso questo Paese così vasto ed eterogeneo, non scordarti di richiedere un’autorizzazione d’ingresso. Quasi tutti i cittadini europei che viaggiano per turismo (e per lavoro, se non percepiscono retribuzioni da parte di datori di lavoro statunitensi) possono entrare negli Stati Uniti semplicemente munendosi di un ESTA tramite una semplice procedura online. La procedura di richiesta di questa autorizzazione di viaggio valida due anni è semplice e veloce. Per ottenere un ESTA, infatti, è sufficiente riempire un modulo di richiesta digitale.