La cucina del Fuorisede: Social Dinner di Capitanata il nuovo progetto di Andrea e Valentina Pietrocola (Resto al Sud Academy)

Un’occasione di incontro dove le aziende potranno confrontarsi in materia di social, digital e comunicazione.

5 ospiti speciali, 11 aziende, 40 tra blogger, giornalisti e social media manager, sono questi i numeri della Social Dinner della Capitanata, il nuovo progetto di Andrea e Valentina Pietrocola de La cucina del Fuorisede, che andrà in scena giovedì 11 ottobre a partire dalle ore 19.00 ad Orsara di Puglia presso l’Agriturismo Posta Guevara (Strada Statale 90 – Pod. 1).

Un’occasione di incontro e condivisione reale per tutti dove le aziende potranno confrontarsi in materia di social, digital e comunicazione, beneficiando della presenza di esperti del settore

Ospiti della serata saranno 5 blogger provenienti da tutta Italia: Daniela Vietri (Cucina Libri e Gatti), Ezio Totorizzo (Spezio.it), Valentina Previdi (Profumo di Cannella e Cioccolato), Luca Cuffari (Habemus Fame) e Nunzia Bellomo (Miele di Lavanda).

“Da quando abbiamo iniziato a lavorare con il blog abbiamo partecipato a tanti eventi su Roma e Milano ma in Puglia, nonostante ci siano un’infinità di aziende del settore food and beverage, ancora non si crede nella comunicazione digitale. Si preferisce il passa parola a un post su facebook”, spiegano Andrea e Valentina, i due instancabili foodblogger foggiani che hanno all’attivo numerose e importanti collaborazioni – tra cui Mondo Creativo, Cibus, Libando, uno show cooking con Scavolini e iniziative con Metro e Cash e Carry – e che non perdono occasione per ideare progetti che uniscono comunicazione, food e aziende del territorio.

E dopo l’esperienza dell’Athenaeum Tour – in giro con i #CuochiFuoriSede, l’evento organizzato in partnership con Granoro per capire come funziona la pausa pranzo dello studente fuorisede, arriva la Social Dinner di Capitanata.

«Abbiamo un duplice obiettivo, da una parte innovare la comunicazione delle aziende e dall’altra creare nuove opportunità di lavoro per blogger, giornalisti e social media manager. Crediamo che questo scambio sia necessario per far crescere tutti ed è per questo che abbiamo fortemente voluto organizzare un evento al Sud, nella provincia in cui siamo nati», affermano i foodblogger.

Ad aprire l’evento sarà un talk in diretta su Facebook con la community di Innovattiva e i 5 blogger. A seguire la tavola rotonda “Da cosa nasce cosa – Facciamo NetWORK”, un momento pensato per concretizzare un progetto di network tra diverse aziende ed esperti di comunicazione. Saranno presenti dei rappresentanti per ogni azienda.

Durante la serata, oltre a dialogare e scambiare idee, sarà possibile assaporare il menù ideato dalla Chef Lucia di Domenico, la prima sul territorio a credere e ad investire nell’agriturismo, e dallo Chef Michele Guida, direttamente da Master Chef Italia. Ogni portata racconterà il core business delle aziende presenti:

Le Conserve della Nonna, Granoro, Aceto Balsamico di Modena, Ruber, Rebeers, La Dogana, Prima Bio, Fulgaro panificatori 1890, Bergader Privatkäserei, Caseus – L’arte del latte, Smile of Watermelon.

E in un evento social che si rispetti non può mancare il contest fotografico: ogni azienda sceglierà una foto o una stories tra quelle pubblicate con l’hashtag #SocialDinnerFoggia e in palio non potrà che esserci una campionatura di prodotti.

L’evento vanta il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Foggia.

Partner dell’evento sono: Svicom, Xplace Digital Agency, Carattere Pugliese. Media partner: Pop Corn, Saygood, Innovattiva, Comunica.

Info e biglietti al seguente link