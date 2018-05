Matera, la nuova stazione è firmata Boeri

Ristrutturazione con riqualificazione estetica e funzionale dell’esistente stazione FAL, una delle tre stazioni FAL Bari-Matera che servono la città. E’ il nuovo progetto architettonico commissionato da FAL all’architetto Stefano Boeri, che prevede la ristrutturazione edilizia e l’adeguamento tecnologico della stazione ferroviaria di Matera centrale.

Un progetto che prevede, come lo stesso Boeri ha illustrato, un luogo che si identifichi con “uno spazio pubblico riconoscibile, parte integrante della piazza pedonale che va a riconfigurare e a riqualificare, direttamente collegata ai principali assi di accesso alla città storica situata a pochi passi”.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato il presidente delle Fal, Matteo Colamussi, il sindaco Raffaello De Ruggieri, il presidente della giunta regionale di Basilicata, Marcello Pittella, e Salvatore Nastasi referente del Ministero per lo sviluppo economico per le opere pubbliche di Matera 2019. La nuova stazione dovrebbe essere fruibile per il 19 gennaio 2019 e il costo dell’opera è pari a 5,5 milioni di euro. Durante l’incontro, Colamussi ha evidenziato la sfida importante per Matera 2019 da raggiungere con il concorso tutti, nell’ambito di un programma più vasto per ridurre i tempi di percorrenza tra Bari e Matera.