Startup, in Calabria sono 188 guidate dal “modello Rende”

L’ 83,2% delle startup calabresi opera nel settore dei servizi , seguito a lunga distanza dall’industria (11%) e dal commercio 3,8%. Agricoltura e pesca si fermano all’1,6%, mentre il settore turistico non va oltre lo 0,5%. Start up in Calabria fa rima con giovani: ammontano a 44 le realtà produttive calabresi messe in piedi da under 35. Sono poi ventinove, infine, quelle con una compagine societaria a prevalenza femminile, mentre solo quattro appartengono a cittadini stranieri.

