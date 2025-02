Servizio Civile Universale 2025 per i giovani uscito il nuovo bando

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione per i giovani di contribuire attivamente alla società, acquisendo al contempo competenze utili per il proprio futuro professionale. Il bando 2025 offre numerose opportunità sia in Italia che all’estero.

Cos’è il Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale è un programma istituito per coinvolgere i giovani in progetti di utilità sociale, promuovendo valori come la solidarietà, l’inclusione e la partecipazione attiva. I volontari hanno l’opportunità di operare in diversi settori, tra cui:

Assistenza : supporto a persone in situazioni di disagio.

: supporto a persone in situazioni di disagio. Protezione civile : attività di prevenzione e intervento in caso di emergenze.

: attività di prevenzione e intervento in caso di emergenze. Patrimonio ambientale e culturale : tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali.

: tutela e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali. Educazione e promozione culturale: iniziative educative e culturali rivolte alla comunità.

Dettagli del bando 2025

Per l’anno 2025, il bando prevede la selezione di 62.549 operatori volontari, suddivisi in:

61.166 volontari per progetti in Italia.

volontari per progetti in Italia. 1.383 volontari per progetti all’estero.

I progetti avranno una durata variabile tra 8 e 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 25 ore.

Requisiti per la partecipazione

Per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età : avere tra i 18 e i 28 anni (non aver compiuto il 29° anno alla data di presentazione della domanda).

: avere tra i 18 e i 28 anni (non aver compiuto il 29° anno alla data di presentazione della domanda). Cittadinanza : essere cittadini italiani, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno in Italia.

: essere cittadini italiani, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno in Italia. Assenza di condanne penali: non aver riportato condanne superiori a un anno per delitti non colposi o per specifici reati.

È importante notare che ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto.

Profili richiesti

I progetti del Servizio Civile Universale cercano giovani motivati e interessati a diverse aree di intervento. Tra i profili più richiesti:

Educatori : per attività didattiche e formative.

: per attività didattiche e formative. Operatori sociali : per supporto a categorie vulnerabili.

: per supporto a categorie vulnerabili. Tecnici ambientali : per progetti di tutela e valorizzazione dell’ambiente.

: per progetti di tutela e valorizzazione dell’ambiente. Mediatori culturali: per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.

Sedi di svolgimento

Le sedi dei progetti sono distribuite su tutto il territorio nazionale e in diversi Paesi esteri. È possibile consultare l’elenco completo delle sedi e dei relativi progetti sul sito ufficiale del Servizio Civile Universale.

Rimborso e benefici

I volontari selezionati riceveranno:

Assegno mensile : €507,30.

: €507,30. Copertura assicurativa : per tutta la durata del servizio.

: per tutta la durata del servizio. Formazione specifica : relativa al progetto scelto.

: relativa al progetto scelto. Attestato di partecipazione: utile per il curriculum vitae e per eventuali crediti formativi.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata, entro il 27 febbraio 2025. È necessario:

SPID: possedere un’identità digitale per accedere al sistema. Scelta del progetto: consultare i progetti disponibili e selezionare quello di interesse. Compilazione della domanda: inserire i dati richiesti e allegare eventuali documenti.

Tabella riepilogativa

Caratteristica Dettagli Numero di volontari 62.549 (61.166 in Italia, 1.383 all’estero) Durata dei progetti Da 8 a 12 mesi Requisiti di età Tra 18 e 28 anni Assegno mensile €507,30 Scadenza domanda 27 febbraio 2025 Modalità di candidatura Online tramite piattaforma ufficiale con accesso SPID

Servizio Civile Universale 2025: bando e allegati

