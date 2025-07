Carta del docente 2025: tutte le novità, requisiti e come richiederla

La Carta del Docente 2025 rappresenta un’importante misura per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti italiani. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono state introdotte significative modifiche riguardanti i beneficiari, l’importo del bonus e le modalità di utilizzo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente tutte le novità relative alla Carta del Docente 2025.

Cos’è la Carta del Docente

La Carta del Docente è un bonus annuale, fino a un massimo di 500 euro, destinato agli insegnanti delle scuole statali per sostenere le spese legate alla formazione e all’aggiornamento professionale. Introdotta con la Legge 107/2015, la misura mira a valorizzare la professione docente attraverso l’investimento in competenze e conoscenze.

Novità 2025: importo variabile e nuovi beneficiari

Importo non più fisso

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, l’importo della Carta del Docente non sarà più fisso a 500 euro. Il valore effettivo del bonus sarà stabilito annualmente tramite decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse disponibili e del numero di beneficiari.

Estensione ai docenti precari

Una delle principali novità riguarda l’estensione della Carta del Docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025. Questa modifica amplia la platea dei beneficiari, includendo i supplenti annuali su posto vacante e disponibile.

Requisiti per accedere alla Carta del Docente 2025

Per poter usufruire della Carta del Docente 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Essere docenti di ruolo nelle scuole statali.

nelle scuole statali. Oppure essere docenti a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto 2025.

Sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti di supplenza breve o con scadenza al 30 giugno 2025.

Come richiedere la Carta del Docente

La procedura per richiedere la Carta del Docente è la seguente:

Accedere al sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito Effettuare l’accesso utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta autenticati, sarà possibile generare i buoni da utilizzare per gli acquisti previsti.

Per i docenti precari con contratto fino al 31 agosto 2025, l’accesso alla piattaforma è stato attivato a partire dal 24 giugno 2025.

Cosa si può acquistare con la Carta del Docente

Il bonus della Carta del Docente può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi finalizzati all’aggiornamento professionale. Tra le spese ammissibili rientrano:

Libri e testi, anche in formato digitale.

Pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale.

Prodotti dell’editoria audiovisiva.

Hardware e software.

Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.

Iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale.

Iscrizione a corsi post lauream o master universitari inerenti al profilo professionale.

Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.

Iniziative coerenti con le attività individuate nel piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e nel Piano nazionale di formazione.

Scadenze e validità del bonus

Il bonus della Carta del Docente 2025 sarà utilizzabile fino al 31 agosto 2026. È importante notare che i fondi non spesi entro questa data non saranno più disponibili.

Nuove regole per la rendicontazione

A partire dal 2025, sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti la rendicontazione delle spese effettuate con la Carta del Docente. In particolare, gli esercenti e gli enti di formazione dovranno trasmettere la fattura entro 90 giorni dalla validazione dei buoni per poter ottenere il rimborso. Il mancato rispetto di questa scadenza comporterà la perdita del diritto al rimborso.

Riepilogo delle principali informazioni

Caratteristica Dettagli Importo Fino a 500 euro, variabile in base alle risorse disponibili Beneficiari Docenti di ruolo e docenti a tempo determinato con contratto al 31/08/25 Esclusi Docenti con contratto al 30/06/25 o supplenze brevi Utilizzo Acquisto di beni e servizi per l’aggiornamento professionale Scadenza utilizzo bonus 31 agosto 2026 Accesso alla piattaforma Da 24 giugno 2025 per i docenti a tempo determinato Modalità di accesso Tramite SPID o CIE su cartadeldocente.istruzione.it Rendicontazione spese Fattura da inviare entro 90 giorni dalla validazione dei buoni

La Carta del Docente 2025 introduce importanti cambiamenti, ampliando la platea dei beneficiari e modificando le modalità di calcolo dell’importo del bonus. È fondamentale per tutti gli insegnanti, sia di ruolo che a tempo determinato, informarsi adeguatamente per sfruttare al meglio questa opportunità di crescita professionale.