Carta Cultura e Carta del Merito: opportunità da 1.000 € per i giovani

Carta Cultura e Carta del Merito

La Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito sono due voucher digitali introdotti per favorire l’accesso alla cultura tra i giovani. Ciascuno vale 500 € e sono cumulabili, permettendo un totale potenziale di 1.000 € per beneficiario.

Sono nate per sostituire il vecchio “Bonus Cultura” (18app), con regole aggiornate per premiare sia il reddito sia il merito scolastico.

Chi può richiederle

Carta Cultura giovani

La Carta Cultura è destinata a neo‑diciottenni residenti in Italia, compresi richiedenti regolarmente soggiornanti, appartenenti a famiglie con ISEE fino a 35.000 €.

Carta del Merito

La Carta del Merito è rivolta a chi ha conseguito il diploma di scuola superiore con almeno 100/100, non oltre i 19 anni di età.

I beneficiari possono avere entrambi i voucher, per un totale fino a 1.000 €.

Quando e come richiederle

Periodo di richiesta : dal 31 gennaio al 30 giugno 2025 , a partire dalle ore 12:00 nel caso della cultura e ore 11:00 della del merito (variabile a seconda della fonte).

: dal , a partire dalle ore 12:00 nel caso della cultura e ore 11:00 della del merito (variabile a seconda della fonte). Piattaforma ufficiale : tramite il portale digitale del Ministero della Cultura (cartegiovani.cultura.gov.it), utilizzando SPID o CIE .

: tramite il portale digitale del Ministero della Cultura (cartegiovani.cultura.gov.it), utilizzando o . Modalità di utilizzo : una volta attivate, le carte generano buoni spesa digitali , nominativi, utilizzabili esclusivamente dal titolare, fino al 31 dicembre 2025 .

: una volta attivate, le carte generano , nominativi, utilizzabili esclusivamente dal titolare, fino al . Validazione esercenti: i buoni vengono accettati dagli esercenti convenzionati, fisici o online, attraverso un servizio dedicato (web service), secondo le linee guida del Ministero.

Carta Cultura e Carta del Merito: cosa si può acquistare

I voucher possono essere spesi solo per beni e servizi culturali, simili a quelli previsti per il vecchio bonus. Ecco alcuni esempi:

libri (anche digitali)

abbonamenti a quotidiani/periodici (anche digitali)

musica registrata, audiovisivi, e‑book, documentari

biglietti per cinema, teatro, eventi dal vivo

ingressi a musei, mostre, monumenti, aree archeologiche, parchi

corsi di musica, teatro, danza, lingue straniere

Sono esclusi: videogiochi, piattaforme streaming, video‑corsi non culturali.

Carta Cultura e Carta del Merito tabella riepilogativa

Aspetto Carta Cultura giovani Carta del Merito Valore 500 € 500 € Requisiti principali ISEE familiare ≤ 35.000 € Diploma con almeno 100/100 Età massima ai requisiti 18 anni compiuti nel 2024 Diploma entro i 19 anni Periodo per richiedere 31 gennaio – 30 giugno 2025 31 gennaio – 30 giugno 2025 Modalità di richiesta SPID o CIE sul portale ministeriale Idem Modalità di spesa Buoni digitali nominativi, fino 31 dic 2025 Idem Tipi di acquisti consentiti Libri, cultura, eventi, corsi Stessi + selezioni artistiche Esclusi Videogiochi, streaming, e‑learning non culturali Idem Cumulabilità Sì, possibile un totale fino a 1.000 € Sì, cumulabile con Carta della Cultura

Un’opportunità concreta per i giovani

La Carta Cultura e la Carta del Merito rappresentano una doppia occasione da non perdere per i giovani diciottenni: fino a 1.000 euro complessivi da investire in cultura, formazione e crescita personale. Un incentivo reale, pensato per valorizzare sia il merito scolastico sia il contesto socio-economico, che permette ai ragazzi di accedere a strumenti fondamentali per il loro futuro. Un segnale forte da parte delle istituzioni, che premia l’impegno e promuove l’accesso equo alla cultura.