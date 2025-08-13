“Affari Tuoi”: casting aperti, il pacco nero e tante novità

Affari Tuoi 2025

Affari Tuoi, Il celebre game show torna su Rai Uno con la conduzione di Stefano De Martino. L’edizione 2025‑2026 si annuncia ricca di sorprese e novità, come l’introduzione del misterioso pacco nero, un nuovo studio e un ruolo ancora più centrale per la mascotte Gennarino. Scopri come partecipare ai casting, quali sono le novità, e tutti i dettagli chiave per non perdere questa opportunità.

Casting Affari Tuoi 2025‑2026: come partecipare

Dal 18 agosto 2025 al 2 settembre 2025, si aprono i casting per diventare concorrenti del programma. Ecco i punti principali:

La selezione è aperta solo per la regione di nascita o di residenza del candidato.

del candidato. Nella prima fase (18/08–02/09), si possono candidare solo utenti delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

Ogni giorno o settimana, le regioni aperte possono cambiare in base alle esigenze della produzione.

La selezione è curata da EndemolShine Italy e coinvolge candidati anche dalle domande della scorsa edizione 2024/25, previa esclusione di chi ha già partecipato.

Casting: fasi della selezione

Intervista telefonica (ore 9:00–22:00): presentazione, descrizione del nucleo affettivo/familiare, regione di appartenenza. Provino videoregistrato: solo chi supera la prima fase accede; la valutazione tiene conto di telegenia, capacità comunicativa, rappresentatività regionale, etc..

Il programma Affari Tuoi: formato e novità principali

L’edizione va in onda su Rai Uno dal 2 settembre 2025 al 1° giugno 2026, nella fascia Access Prime Time (circa 20:35–21:20).

Affari Tuoi: novità della nuova edizione

Nuovo studio , per regalare un look fresco al game show.

, per regalare un look fresco al game show. Pacco nero : elemento misterioso, indistinguibile dagli altri, con valore fino a 300.000 € stabilito tramite sorteggio. Anche il “Dottore” ignora il suo contenuto. In alcune puntate possono esserci due pacchi da 300.000 €.

: elemento misterioso, indistinguibile dagli altri, con valore fino a 300.000 € stabilito tramite sorteggio. Anche il “Dottore” ignora il suo contenuto. In alcune puntate possono esserci due pacchi da 300.000 €. Regione fortunata : il gioco finale che concede una seconda chance per vincere 100.000 € o 50.000 €.

: il gioco finale che concede una seconda chance per vincere 100.000 € o 50.000 €. Confermati i commentatori Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, amatissimi dal pubblico.

Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, amatissimi dal pubblico. Le carte segrete (cambio, offerta) e i piatti tipici regionali restano elementi caratteristici dello show.

(cambio, offerta) e i restano elementi caratteristici dello show. Mascotte Gennarino (il Jack Russell Terrier) avrà un ruolo ancora più centrale accanto al conduttore.

(il Jack Russell Terrier) avrà un ruolo ancora più centrale accanto al conduttore. Lotteria Italia abbinata al programma, come da tradizione.

Punti chiave di Affari Tuoi 2025

casting aperti 18 ago 2025 – 2 set 2025 ; regioni iniziali: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

; regioni iniziali: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta. candidature aperte solo per regione di nascita o residenza.

fasi: intervista telefonica → provino video → selezione.

nuove caratteristica: pacco nero misterioso (fino a 300.000 €).

gioco finale “Regione fortunata” per vincite extra.

confermati commentatori Lupo e Pagliani; mascotte Gennarino più protagonista.

abbinamento con Lotteria Italia; spazio ai piatti regionali e carte segrete.

Tabella riepilogativa

Aspetto Dettagli principali Periodo casting 18 agosto – 2 settembre 2025 Regioni iniziali aperte Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino A. A., V. d’A. Requisito regioni Nascita o residenza Fasi selezione Intervista telefonica → provino video → scelta finale Conduzione Stefano De Martino Novità principali Pacco nero (fino a 300.000 €), nuovo studio, Regione fortunata Elementi confermati Commentatori, piatti regionali, carte segrete, Lotteria Italia Mascotte Gennarino con ruolo più centrale

Informazioni utili per il pubblico

Per chi sogna di diventare concorrente di Affari Tuoi, ecco cosa fare:

Visita il sito ufficiale Rai o il portale indicato (giocherai.it) a partire dal 18 agosto 2025 e compila il form di candidatura completo.

Se la tua regione non è subito disponibile, torna a controllare periodicamente: le regioni aperte possono variare secondo le richieste della produzione.

Per prepararsi al meglio: cura la presentazione personale, evidenzia la tua storia, il legame con la regione e la tua personalità (telegenia e capacità comunicativa sono fondamentali).

Se hai già inviato la candidatura nella scorsa edizione (2024/25) ma non hai partecipato, potresti essere ricontattato in questa selezione, mentre chi ha già partecipato non potrà essere scelto di nuovo.

Il fascino di affari tuoi: tra tradizione e novità

Affari Tuoi è un pilastro del prime time italiano: unisce tensione, regionalità e gioco d’azzardo moderato, con una formula che premia l’identità locale e l’interazione diretta tra concorrente e pubblico. La novità del pacco nero aggiunge suspense: nessuno sa cosa contiene, né il conduttore né il pubblico, e può nascondere premi eccezionali. A questo si aggiunge la Regione fortunata, che offre un’ultima chance di vittoria, e una veste grafica rinnovata.

La presenza costante della mascotte Gennarino rende il format più affettuoso e leggero; i commentatori e le carte segrete restano elementi che alimentano la partecipazione e l’attesa del pubblico. Infine, l’abbinamento con la Lotteria Italia continua a rafforzare il legame tra il gioco televisivo e quello a premi, creando un evento integrato e ricco di coinvolgimento.