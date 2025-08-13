“Affari Tuoi”: casting aperti, il pacco nero e tante novità

Affari Tuoi 2025
Affari Tuoi, Il celebre game show torna su Rai Uno con la conduzione di Stefano De Martino. L’edizione 2025‑2026 si annuncia ricca di sorprese e novità, come l’introduzione del misterioso pacco nero, un nuovo studio e un ruolo ancora più centrale per la mascotte Gennarino. Scopri come partecipare ai casting, quali sono le novità, e tutti i dettagli chiave per non perdere questa opportunità.
Casting Affari Tuoi 2025‑2026: come partecipare
Dal 18 agosto 2025 al 2 settembre 2025, si aprono i casting per diventare concorrenti del programma. Ecco i punti principali:
- La selezione è aperta solo per la regione di nascita o di residenza del candidato.
- Nella prima fase (18/08–02/09), si possono candidare solo utenti delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.
- Ogni giorno o settimana, le regioni aperte possono cambiare in base alle esigenze della produzione.
- La selezione è curata da EndemolShine Italy e coinvolge candidati anche dalle domande della scorsa edizione 2024/25, previa esclusione di chi ha già partecipato.
Casting: fasi della selezione
- Intervista telefonica (ore 9:00–22:00): presentazione, descrizione del nucleo affettivo/familiare, regione di appartenenza.
- Provino videoregistrato: solo chi supera la prima fase accede; la valutazione tiene conto di telegenia, capacità comunicativa, rappresentatività regionale, etc..
Il programma Affari Tuoi: formato e novità principali
L’edizione va in onda su Rai Uno dal 2 settembre 2025 al 1° giugno 2026, nella fascia Access Prime Time (circa 20:35–21:20).
Affari Tuoi: novità della nuova edizione
- Nuovo studio, per regalare un look fresco al game show.
- Pacco nero: elemento misterioso, indistinguibile dagli altri, con valore fino a 300.000 € stabilito tramite sorteggio. Anche il “Dottore” ignora il suo contenuto. In alcune puntate possono esserci due pacchi da 300.000 €.
- Regione fortunata: il gioco finale che concede una seconda chance per vincere 100.000 € o 50.000 €.
- Confermati i commentatori Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, amatissimi dal pubblico.
- Le carte segrete (cambio, offerta) e i piatti tipici regionali restano elementi caratteristici dello show.
- Mascotte Gennarino (il Jack Russell Terrier) avrà un ruolo ancora più centrale accanto al conduttore.
- Lotteria Italia abbinata al programma, come da tradizione.
Punti chiave di Affari Tuoi 2025
- casting aperti 18 ago 2025 – 2 set 2025; regioni iniziali: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.
- candidature aperte solo per regione di nascita o residenza.
- fasi: intervista telefonica → provino video → selezione.
- nuove caratteristica: pacco nero misterioso (fino a 300.000 €).
- gioco finale “Regione fortunata” per vincite extra.
- confermati commentatori Lupo e Pagliani; mascotte Gennarino più protagonista.
- abbinamento con Lotteria Italia; spazio ai piatti regionali e carte segrete.
Tabella riepilogativa
|Aspetto
|Dettagli principali
|Periodo casting
|18 agosto – 2 settembre 2025
|Regioni iniziali aperte
|Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Trentino A. A., V. d’A.
|Requisito regioni
|Nascita o residenza
|Fasi selezione
|Intervista telefonica → provino video → scelta finale
|Conduzione
|Stefano De Martino
|Novità principali
|Pacco nero (fino a 300.000 €), nuovo studio, Regione fortunata
|Elementi confermati
|Commentatori, piatti regionali, carte segrete, Lotteria Italia
|Mascotte
|Gennarino con ruolo più centrale
Informazioni utili per il pubblico
Per chi sogna di diventare concorrente di Affari Tuoi, ecco cosa fare:
- Visita il sito ufficiale Rai o il portale indicato (giocherai.it) a partire dal 18 agosto 2025 e compila il form di candidatura completo.
- Se la tua regione non è subito disponibile, torna a controllare periodicamente: le regioni aperte possono variare secondo le richieste della produzione.
- Per prepararsi al meglio: cura la presentazione personale, evidenzia la tua storia, il legame con la regione e la tua personalità (telegenia e capacità comunicativa sono fondamentali).
- Se hai già inviato la candidatura nella scorsa edizione (2024/25) ma non hai partecipato, potresti essere ricontattato in questa selezione, mentre chi ha già partecipato non potrà essere scelto di nuovo.
Il fascino di affari tuoi: tra tradizione e novità
Affari Tuoi è un pilastro del prime time italiano: unisce tensione, regionalità e gioco d’azzardo moderato, con una formula che premia l’identità locale e l’interazione diretta tra concorrente e pubblico. La novità del pacco nero aggiunge suspense: nessuno sa cosa contiene, né il conduttore né il pubblico, e può nascondere premi eccezionali. A questo si aggiunge la Regione fortunata, che offre un’ultima chance di vittoria, e una veste grafica rinnovata.
La presenza costante della mascotte Gennarino rende il format più affettuoso e leggero; i commentatori e le carte segrete restano elementi che alimentano la partecipazione e l’attesa del pubblico. Infine, l’abbinamento con la Lotteria Italia continua a rafforzare il legame tra il gioco televisivo e quello a premi, creando un evento integrato e ricco di coinvolgimento.