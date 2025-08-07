Sarabanda di Enrico Papi torna e apre i casting per partecipare allo show

Sarabanda il ritorno in grande stile su Canale 5

Sarabanda è tornato da lunedì 21 luglio 2025, alle 18:45, nel preserale di Canale 5, condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia. Ogni puntata vede cinque concorrenti “nip” sfidarsi con note, intuizione e velocità in giochi avvincenti, visibili anche su Mediaset Infinity.

Sarabanda: i giochi storici che non potevano mancare

Playlist : indovina il titolo della canzone per primo

: indovina il titolo della canzone per primo Pentagramma : riconosci frasi celebri tratte da canzoni famose e contemporanee

: riconosci frasi celebri tratte da canzoni famose e contemporanee Asta musicale : i concorrenti “puntano tutto” su una nota, con la celebre frase “la indovino con una…”

: i concorrenti “puntano tutto” su una nota, con la celebre frase “la indovino con una…” 7×30: il gioco finale in cui bisogna indovinare sette brani in trenta secondi

Novità e scenografia rinnovata

Lo studio viene ripensato completamente: ora più grande, vivace e colorato, capace di unire quiz e spettacolo musicale con un’atmosfera moderna ed entusiasmante, più coinvolgente per i partecipanti e il pubblico.

Premi e dinamiche tra tensione e nostalgia

Il gioco prevede eliminazioni progressive fino a che due concorrenti rimangono e si sfidano nel 7×30 finale. In palio c’è un montepremi, che nella versione del 2025 parte da 50 000 € e cresce di 2 000 € a puntata, fino al superamento del 7×30, quando si resetta al valore iniziale.

Sarabanda come partecipare: tutti i dettagli sui casting

La produzione, Banijay Italia, ha aperto i casting per la versione non vip del quiz musicale. Ecco tutte le informazioni utili per candidarsi:

Requisito fondamentale : essere maggiorenni

: essere maggiorenni Come iscriversi : compilare il form ufficiale disponibile sul sito della produzione o sulla pagina dedicata ai casting Banijay

: compilare il form ufficiale disponibile sul sito della produzione o sulla pagina dedicata ai casting Banijay Cosa serve per candidarsi : dati personali, contatti, una breve descrizione del proprio profilo musicale; in alcuni casi è richiesto anche un video di presentazione e l’invio di due fotografie

: dati personali, contatti, una breve descrizione del proprio profilo musicale; in alcuni casi è richiesto anche un video di presentazione e l’invio di due fotografie Selezione: chi supera questa fase viene ricontattato per un primo provino

Punti salienti dell’edizione 2025 di Sarabanda

Ritorno del celebre quiz musicale degli anni Novanta.

Enrico Papi al timone, volto storico del programma.

Giochi iconici: Playlist, Pentagramma, Asta musicale, 7×30.

Studio rinnovato con atmosfera musicale e visiva moderna.

Montepremi in escalazione, con reset dopo il gioco finale.

Casting aperti per concorrenti “nip”: maggiorenni, iscrizione tramite form, video/foto opzionali.

Sarabanda: tabella riepilogativa aggiornata