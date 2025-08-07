Sarabanda di Enrico Papi torna e apre i casting per partecipare allo show

Sarabanda il ritorno in grande stile su Canale 5
Sarabanda è tornato da lunedì 21 luglio 2025, alle 18:45, nel preserale di Canale 5, condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia. Ogni puntata vede cinque concorrenti “nip” sfidarsi con note, intuizione e velocità in giochi avvincenti, visibili anche su Mediaset Infinity.
Sarabanda: i giochi storici che non potevano mancare
- Playlist: indovina il titolo della canzone per primo
- Pentagramma: riconosci frasi celebri tratte da canzoni famose e contemporanee
- Asta musicale: i concorrenti “puntano tutto” su una nota, con la celebre frase “la indovino con una…”
- 7×30: il gioco finale in cui bisogna indovinare sette brani in trenta secondi
Novità e scenografia rinnovata
Lo studio viene ripensato completamente: ora più grande, vivace e colorato, capace di unire quiz e spettacolo musicale con un’atmosfera moderna ed entusiasmante, più coinvolgente per i partecipanti e il pubblico.
Premi e dinamiche tra tensione e nostalgia
Il gioco prevede eliminazioni progressive fino a che due concorrenti rimangono e si sfidano nel 7×30 finale. In palio c’è un montepremi, che nella versione del 2025 parte da 50 000 € e cresce di 2 000 € a puntata, fino al superamento del 7×30, quando si resetta al valore iniziale.
Sarabanda come partecipare: tutti i dettagli sui casting
La produzione, Banijay Italia, ha aperto i casting per la versione non vip del quiz musicale. Ecco tutte le informazioni utili per candidarsi:
- Requisito fondamentale: essere maggiorenni
- Come iscriversi: compilare il form ufficiale disponibile sul sito della produzione o sulla pagina dedicata ai casting Banijay
- Cosa serve per candidarsi: dati personali, contatti, una breve descrizione del proprio profilo musicale; in alcuni casi è richiesto anche un video di presentazione e l’invio di due fotografie
- Selezione: chi supera questa fase viene ricontattato per un primo provino
Punti salienti dell’edizione 2025 di Sarabanda
- Ritorno del celebre quiz musicale degli anni Novanta.
- Enrico Papi al timone, volto storico del programma.
- Giochi iconici: Playlist, Pentagramma, Asta musicale, 7×30.
- Studio rinnovato con atmosfera musicale e visiva moderna.
- Montepremi in escalazione, con reset dopo il gioco finale.
- Casting aperti per concorrenti “nip”: maggiorenni, iscrizione tramite form, video/foto opzionali.
Sarabanda: tabella riepilogativa aggiornata
|Aspetto
|Dettaglio
|Giochi principali
|Playlist, Pentagramma, Asta musicale, 7×30
|Dinamica
|Eliminazione fino al duello finale (7×30) con due sfidanti
|Premi
|Montepremi con partenza da 50 000 €, + 2 000 € a puntata, reset dopo vittoria
|Scenografia
|Studio grande, colorato, moderno, atmosfera spettacolare
|Casting
|Maggiorenni, form online, dati + contatti, video/foto opzionali
|Selezione
|Dopo candidatura, provino con contatto dalla produzione