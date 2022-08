Un nuovo look per la stazione ferroviaria di Vibo Valentia -Pizzo. L’investimento complessivo degli interventi di RFI per quella stazione è stimato in circa 4 milioni di euro. Con la conclusione della prima fase dei lavori sono stati completamente rinnovati e restituitilla piena fruizione dei viaggiatori, l’atrio, il primo marciapiede e i servizi igienici della stazione di Vibo Valentia-Pizzo.

Completata la prima fase dei lavori

Il restyling della stazione calabrese, portato avanti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), ha come obiettivo una generale riqualificazione dell’impianto ferroviario. Le altre opere verranno completate secondo il cronoprogramma previsto, secondo un progetto che, entro la fine dell’anno, consegnerà agli utenti una stazione completamente rinnovata sia negli spazi interni che all’esterno.

In particolare, da oggi l’atrio presenta nuova pavimentazione e rivestimenti e una rinnovata controsoffittatura dotata di un impianto di illuminazione a LED, mentre le emettitrici per l’acquisto dei biglietti sono state incassate per rendere più armoniosi gli spazi.

Nella riqualificazione della stazione, particolare attenzione è stata rivolta all’abbattimento delle barriere architettoniche e il primo marciapiede è stato innalzato per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori dal treno. Riaperti al pubblico anche i servizi igienici, totalmente rinnovati, il cui accesso sarà successivamente a pagamento (al costo dui 1€), come nelle principali stazioni italiane: requisito necessario, anche se non sempre sufficiente, per scoraggiare l’uso improprio della struttura.

RFI ha in programma il restyling di 600 stazioni della rete ferroviaria nazionale

Il completamento dei lavori di restyling della stazione di Vibo Valentia-Pizzo, inserita nel Piano di RFI che interessa le 600 stazioni più frequentate della rete nazionale, è previsto entro la fine dell’anno.

La fase conclusiva dei lavori di riqualificazione prevede anche nuovi locali per biglietteria e bar e un atrio-sala d’attesa che sarà impreziosito da una parete artistica. Le facciate esterne saranno invece rivestite con particolari pannelli dal design forato che, come tessere di forma quadrata, comporranno un’onda, per richiamare l’effetto del mare.

Dal punto di vista funzionale, sarà ulteriormente migliorata l’accessibilità alla stazione che si inserirà nel contesto urbano con la riprogettazione anche della piazzetta adiacente e la creazione di un nuovo spazio esterno per la sosta dei viaggiatori, in parte protetto da una nuova pensilina e abbellito da una fontana artistica e da un giardino coltivato con essenze autoctone.