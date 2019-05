Libando, tra cibo e riciclo Foggia è capitale dello street food

Foggia capitale dello street food. Dal 3 al 5 maggio, il capoluogo dauno ospita per il sesto anno consecutivo “Libando, Viaggiare Mangiando”, il festival del cibo di strada.

La tre giorni sarà come sempre una grande festa, per gli occhi e per il palato, grazie al villaggio enogastronomico (aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte) che quest’anno sarà in piazza De Sanctis, Piazza Mercato, Piazza del Lago, via Duomo, piazza Purgatorio, piazza Cesare Battisti e piazza Marconi.

La novità in linea con Cibo e Riciclo, tema scelto per questa edizione, è la raccolta degli oli esausti. Sarà effettuata durante l’evento, per dimostrare che con un minimo di accortezza è possibile salvaguardare l’ambiente e creare un notevole risparmio economico per tutta la collettività.

Libando e il Banco Alimentare

A “Libando”, ormai diventato un contenitore sensibile alle dinamiche sociali, alla cultura della sostenibilità e dell’innovazione, si parlerà di temi importanti e di grande attualità. Non mancheranno infatti momenti di riflessione sull’economia circolare, con le master class che vedranno all’opera gli chef Antonio Bufi, Igles Corelli, Massimo Carleo, Giuseppe Daddio, Nicola Russo ed Andrea Barile.

L’evento, inoltre, ha siglato un accordo di partenariato a livello nazionale con la Fondazione Banco Alimentare Onlus. E proprio al Banco Alimentare sarà devoluta parte dei proventi dei Banchetti Letterari, una delle principali novità di Libando 2019 che consiste in cene dedicate al buon cibo, alla musica, al teatro e alla letteratura.

Le aziende dell’agroalimentare

Il tema Cibo e Riciclo abbraccerà tutti gli ambiti di Libando, dalla cucina all’arte, con una mostra a tema, il mercatino del riciclo e i laboratori per i bambini dal titolo “Da oggi non butto!” a cura di Francesca Roberto della Bottega d’arte RoMa di Foggia.

L’evento, come sempre, rappresenta una grande opportunità per le aziende pugliesi dell’agroalimentare orientate all’internazionalizzazione che grazie al B2B incontreranno buyer provenienti da Olanda, Belgio e Lituania.

E per il secondo anno l’evento si chiuderà con il Premio Libando, suddiviso in tre sezioni: aziende, food, cultura. Il premio di quest’anno sarà realizzato con materiale riciclato dall’artista Maria Luigia Cirillo. Sempre domenica 5 maggio, durante l’evento di chiusura, sarà premiata anche la “migliore vetrina” per il contest promosso in collaborazione con Confcommercio Foggia.

Libando e le bellezze di Foggia

In occasione di “Libando” i monumenti della città osserveranno aperture straordinarie. La Cattedrale dalle ore 20 alle 22, gli Ipogei (Chiesa Santa Maria della Misericordia) dalle 21 alle 23.30. Sarà inoltre possibile prenotare visite guidate al centro storico e a siti speciali grazie all’Associazione Ipogei – responsabile Franca Palese (per info e prenotazioni 320.3724578).