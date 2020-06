“Adotta una parete”: l’invito agli artisti a donare un’opera per l’Istituto dei Tumori

Pin This

L’Istituto dei tumori di Napoli bandisce un concorso d’arte internazionale per rendere gli spazi dell’ospedale più caldi e accoglienti per i pazienti e per gli operatori sanitari.

Arte e generosità

Parte dalla generosità di Alessandro Ciambrone, architetto di Castelvolturno e dall’idea del direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, di invitare gli artisti, con un bando internazionale, a presentare delle opere d’arte pittoriche da attaccare sulle pareti del più grande polo oncologico del Mezzogiorno.

Il colore come inno alla vita

L’iniziativa si chiama Adotta una parete del Pascale e ha l’obiettivo di trasformare i luoghi ospedalieri in spazi d’arte che possano lenire le tensioni dei pazienti e dei loro familiari. L’architetto Alessandro Ciambrone ha donato all’Istituto dei tumori di Napoli un mese fa una prima opera. Dopo quindici giorni ne ha regalata un’altra, un po’ più piccola. Ha poi portato colori e pennelli per realizzare due murales, uno nella nuova sala d’attesa del Pascale e un altro in Radioterapia.

Come inviare le proposte

Secondo il bando le proposte dovranno essere inviate sul sito del Pascale e verranno valutate da una commissione tecnica del concorso. Saranno acquisite a titolo gratuito dalla Fondazione Pascale che rilascerà un Certificato di Gratitudine agli artisti selezionati ed esporrà le opere con un’apposita targhetta con l’indicazione del nome dell’artista.