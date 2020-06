Al Parco San Paolo di Fuorigrotta apre il più grande mercato contadino del Sud

Apre il 18 giugno il Mercato Contadino più grande del Sud Italia. Più di 30 le aziende che ne faranno parte. L’annuncio arriva da Coldiretti Napoli e Campagna Amica, promotori dell’area mercatale. Oltre 1.300 metri quadri, di cui mille al coperto e decine di box per la vendita di prodotti regionali dove acquistare i migliori prodotti agroalimentari della Campania.

“L’ attesa è finita, ci siamo”

Tra i prodotti in vendita, quelli a chilometri zero e anche prodotti di origine dop (Denominazione di Origine Protetta) e bio.”Non ci hanno fermato le difficoltà, non ci ha fermato il coronavirus, non ci hanno fermato le paure di una nuova sfida, non ci hanno fermato i contrattempi”, spiegano dal Mercato Coperto, “L’attesa è finita, ci siamo”.

Inaugurazione

La campagna trova casa in città: l’ inaugurazione dell’area è prevista per giovedì 18 giugno. I giorni e gli orari di apertura saranno: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15, sabato dalle 10 alle 19. L’accesso al mercato è in via Guidetti 72.

Le aziende che hanno aderito

Le aziende presenti con box stabili al mercato San Paolo sono: De Falco (Napoli: fiori, piante, flower designer), cooperativa Falode (Caserta formaggi, latte, salumi), consorzio Sapori di Sorrento (Napoli: limoni, olio, caseari, trasformati), Russo (Caserta: mozzarella e salumi di bufala), L’Oro del Vesuvio (Napoli: pomodorino, agrumi, trasformati), Pianese (Caserta: succhi frutta, kiwi, confetture, birra alla frutta), Coclé (Caserta: lumache, cosmesi e food), Granata (Napoli: ortofrutta), Terra Orti (Salerno: ortofrutta, legumi, miele, trasformati, conserve), Di Rubbo (Benevento: trasformati, farro, pasta, legumi, farina), Aprol Campania (olio extra vergine di oliva), Salemme (Napoli: ortofrutta), Dm Our Sea (Napoli: pesce fresco), Terra (Benevento: macelleria, salumi, formaggi). E ancora: Masseria Fontana Ramata (Caserta: mozzarella, ricotta e tutto di bufala), Minicozzi (Benevento: pane, pasta, farina, prodotti da forno, dolci), cooperativa agricola Molara (Avellino: formaggi, fiordilatte), cooperativa Canapa del Sud (Caserta: derivati canapa, food e no food), Ranch Caliboy (Salerno: salumi, formaggi, olio, carni, pollo, uova), Capasso (Napoli: ortofrutta), Petrilli (Avellino: olio evo, vino, miele, conserve, legumi, trasformati), Rusciano (Napoli: ortofrutta, succhi, trasformati), Sauie Reg. Campania (macelleria, trasformati, pasta, farina, olio), Mautone (Salerno: fico del Cilento, miele, trasformati), Di Cerbo (Benevento): prodotti bio, olio e trasformati, cooperativa Genuino (Benevento: enoteca, vini sfusi, birra agricola Serro Croce, pasta), Quercete (Caserta: formaggi, salumi, vino e trasformati), Fattoria Sant’Antonio (Salerno: formaggi).