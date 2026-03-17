Penne all’Agrodolce, a Travelexpo l’iconico concorso gastronomico per giornalisti

Dopo alcuni anni di pausa torna nel programma di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi il concorso gastronomico “Penne all’Agrodolce”, appuntamento ormai iconico della manifestazione. L’edizione 2026 riporta in cucina i professionisti dell’informazione, che per una sera lasceranno taccuini e microfoni per mettersi ai fornelli e cimentarsi con ingredienti e ricette.

Il format resta quello che negli anni ha consolidato il successo dell’iniziativa. I giornalisti in gara prepareranno un piatto nelle cucine del CdsHotels Città del Mare di Terrasini, scegliendo tra quattro categorie: antipasti, primi, secondi e dolci.

La competizione è in programma venerdì 10 aprile alle 20, durante la serata inaugurale della 28ª edizione di Travelexpo, evento che riunisce operatori turistici, istituzioni e imprese del settore. Da quasi trent’anni la manifestazione rappresenta uno dei principali momenti di incontro per il turismo in Sicilia.

Giusi Battaglia madrina dell’evento

La novità principale di quest’anno è la presenza di una madrina d’eccezione. Giusi Battaglia, conosciuta dal pubblico televisivo come “Giusina in Cucina”, presiederà la giuria tecnica del concorso.

Accanto a lei ci saranno chef professionisti, chiamati a valutare le preparazioni dei giornalisti in gara. Le portate verranno giudicate non solo per il gusto ma anche per presentazione e originalità, elementi che negli anni hanno reso il concorso particolarmente creativo.

Alla giuria tecnica si affiancherà una giuria popolare, composta da espositori e ospiti di Travelexpo, che parteciperanno alla valutazione delle ricette presentate durante la serata.

Gli aspiranti masterchef saranno seguiti dallo chef Giovanni Piscopo e dal maître Gianfranco Balsamo che li guideranno passo passo nella preparazione del piatto alla scoperta di un dietro le quinte sorprendente.

Durante la serata, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Siciliana della Stampa e

della Federazione Editori Digitali, Giusina Battaglia riceverà la targa di Magnifico del Turismo 2025, riconoscimento che non aveva potuto ritirare durante la cerimonia della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025.

“La prima edizione si è svolta nel 2000 – ricorda Toti Piscopo – e nei diciassette anni successivi credo che questo Concorso abbia contribuito a ricordare la Sicilia gastronomica ed il mondo della comunicazione che si è adoperato per valorizzarlo nelle sue diverse declinazioni ed accezioni”.

Come partecipare al concorso

Come da tradizione, Penne all’Agrodolce è aperto esclusivamente agli operatori dell’informazione. Possono partecipare giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e studenti universitari iscritti alle facoltà legate ai diversi ambiti della comunicazione.

Il concorso rappresenta uno dei momenti più conviviali della manifestazione, capace di unire turismo, informazione e cultura gastronomica. Una tradizione che negli anni ha trasformato giornalisti e operatori dell’informazione in veri cuochi per un giorno, pronti a sfidarsi con mestoli e padelle nella serata inaugurale dell’evento.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di Travelexpo entro il 28 marzo.