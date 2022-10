Sicily Easy export, la scommessa di Confimprese per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane

L’internazionalizzazione per le imprese Siciliane è una grande opportunità he finora è stata utilizzata poco e male. Durante work shop, oltre a presentare la situazione attuale, saranno proposte ipotesi alternative nei processi di internazionalizzazione. Con questo obiettivo di fondo si tiene a Palermo, l’ 11 ottobre con inizio alle ore 10 presso “I Giardini del Massimo” siti in Piazza Verdi a Palermo il Work Shop “SEE Sicily Easy Export” organizzato da Confimprese Palermo.

Gli interventi

Ospiti presenti il Vice Ambasciatore alle Attività Economiche e Finanziari dell’ambasciata Italiana della Repubblica Popolare Cinese, il Sindaco di Palermo Prof. Roberto Lagalla; il Dr Nunzio Reina in rappresentanza della CCIAA di Palermo-Enna.

Interverranno il dott. Jiangxu (Country Head della filiale italiana di Bank of China) ed il dott. Zhang Mingwei (Business General Manager della filiale italiana di Bank of China) la D.ssa Elisa Sales (Advisor to the Deputy Governor Perrazzelli, Banca d’Italia); la D.ssa Attanasio Silvia (Responsabile Ufficio Innovazione in ABI); la D.ssa Camporeale Rita (Responsabile Ufficio Sistemi di Pagamento in ABI e Vice Chair European Payments Council dello European Payments Council); mentre il Dr dott. Bruno (Direttore dell’Ufficio ICE di Pechino, si collegherà in video conferenza da Pechino); la dott.ssa Alicata (senior Relazioni istituzionali e canali indiretti, SIMEST) e la dott.ssa Ingrosso (Relazioni istituzionali e canali indiretti, SIMEST).

Ue, in Sicilia la prima produzione comune di Chip

Importanti novità per le imprese in Sicilia. “Abbiamo appena approvato la prima decisione sugli aiuti di Stato” nell’ambito dello European Chips Act “dando il via libera a un investimento da 730 milioni di euro da parte di una società franco-italiana per la realizzazione di un nuovo stabilimento in Sicilia. Produrrà, per la prima volta in Europa, wafer di carburo di silicio su larga scala, ovvero la base dei semiconduttori”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Tallinn Digital Summit