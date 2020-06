Dalla passione per l’agricoltura nasce Edulè: annona e bergamotto freschi in tavola

Una realtà aziendale incentrata esclusivamente sui prodotti del territorio. E’ Edulè, che ha lanciato il ‘progetto annona’, per la riscoperta di un sapore autentico tutto italiano.

Prodotti freschi e non trattati

“Io e il mio socio Giuseppe Bellè abbiamo deciso di creare questa realtà aziendale, una piccola realtà consorziale che permette ai produttori di trovare il giusto canale di distribuzione per i propri frutti: i consumatori, invece, potranno contare su un prodotto fresco e non trattato, di alta qualità e dal sapore autentico”. Così Francesco Anghelone ci porta nel mondo dell’annona, un frutto unico nel suo genere, in Italia coltivato esclusivamente a Reggio Calabria lungo la zona costiera che va da Bagnara Calabra a Roccella Jonica.

L’ annona, frutto tipico calabrese

Grazie al brand Edulè, che ha aderito a Campagna Amica di Coldiretti, sarà possibile conoscere la freschezza del prodotto, sempre naturale e mai trattato, al fine di offrire il gusto autentico della Calabria. “La nostra rete commerciale offerta ai produttori – afferma Francesco Anghelone – si snoda in tutto il tessuto internazionale grazie al nostro e-commerce che ci permette di portare i lavorati del territorio oltre i confini nazionali”.

Bergamotto, limoni e altri prodotti tipici

Se si desidera provare l’annona fresca le cose cambiano essendo, infatti “il prodotto facilmente deperibile dopo essere stato colto (da consumarsi entro 8-10 giorni), la distribuzione è legata al solo territorio peninsulare. Questo perché abbiamo scelto di non contaminare l’annona con agenti chimici, lasciando inalterato il processo della Natura”. Ma l’annona non è il solo prodotto di Edulè: con questo marchio sinonimo di qualità e genuinità è possibile trovare anche il bergamotto di Reggio Calabria, le arance tarocco e belladonna, il limone, il kiwi giallo e molte altre succulente prelibatezze di questa terra.

Gusti autentici di Calabria da esportare nel mondo

“La nostra peculiarità – conclude uno dei soci titolari di Edulè – è quella di lavorare l’annona trasformandola in marmellata e purea, ma anche in nettari prelibati in diverse varianti: annona e bergamotto, annona e mango, annona e kiwi giallo. Gusti autentici della nostra terra che possono facilmente raggiungere tutto il mondo. Per non parlare, poi, della nostra selezione di mieli, da quello al bergamotto a quello di acacia, dal millefiori al miele di arancio: ma questa è un’altra dolce storia”.