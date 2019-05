A Taranto approda la terza edizione del Puglia Startup Pitch Session. La competizione aperta a Startupper, Studenti e Giovani di tutta la Puglia

LA CALL FOR IDEAS 2019 DEL PUGLIA STARTUP PITCH SESSION CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, BCC SAN MARZANO, HEROES E STARTUP GRIND TARANTO

L’associazione Puglia Startup insieme a Heroes, meet in Maratea, Camera di Commercio di Taranto e BCC San Marzano, lanciano una “call of ideas” per progetti pugliesi nell’ambito di tecnologie innovative sia in prodotti che servizi. I 10 progetti ritenuti più idonei parteciperanno alla pitch competition prevista nell’agorà della Camera di Commercio di Taranto il prossimo 7 giugno 2019, dinanzi ad una giuria di esperti, ed i primi 3 classificati vinceranno alcuni premi messi in palio dai partner dell’iniziativa tra cui la possibilità di accedere al Festival dell’innovazione Heroes, in programma dal 19 al 21 settembre a Maratea. L’evento rientra nel ciclo di incontri programmati nel calendario di Startup Grind Taranto. Si ha tempo fino alle ore 12.00 del 1 giugno per inviare la propria candidatura a [email protected] . I dettagli della competition e gli allegati da inviare sono presenti nel regolamento presente sul sito di Puglia Startup

La terza edizione del Puglia Startup Pitch Session 2019, la competizione pugliese a colpi di pitch, è più ricca che mai, con tante novità e soprattutto con partner di eccellenza nel panorama locale e internazionale. La giornata inizierà alle ore 15.00 con i saluti degli organizzatori e la presentazione ufficiale di STARTUP GRIND TARANTO alla presenza di due importanti speaker:

Maurizio La Cava, imprenditore digitale, docente di pitching strategies al Politecnico di Milano e autore del libro Pitch Startup e Frank Hisa, Ceo e founder di HYLE, società che fornisce servizi di innovation management alle startup & PMI e chapter director di Startup Grind Ancona. A seguire ci sarà la presentazione dei pitch in gara che saranno giudicati da una giuria di esperti e per concludere un aperitivo di network per scambiare opinioni e contaminare il territorio accompagnati da un sottofondo musicale.

Puglia Startup è un associazione che diffonde la cultura d’impresa innovativa con base a Taranto, ma che opera su tutta la Puglia con importanti collaborazioni nazionali e internazionali. Ad affiancare l’associazione pugliese ci sono la Camera di Commercio di Taranto, istituto sempre attivo e sensibile alle tematiche legate allo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche imprenditoriali, Heroes, il festival euro mediterraneo dell’innovazione che si svolge ogni anno a Maratea e rappresenta il più importante evento del Mezzogiorno, con oltre 2.000 partecipanti e 200 speaker da tutto il mondo; la Bcc di San Marzano di San Giuseppe, una banca giovane e attenta allo sviluppo del territorio che da anni persegue la missione di educare il territorio all’innovazione d’impresa ed infine il sostegno di Startup Grind Taranto ( qui il link per entrare in contatto ) la più importante community al mondo per startup nata a Palo Alto, in California, “powered by Google Entrepreneurs” che attraverso eventi, meeting, workshop e conferenze vuole favorire il networking, la nascita e la condivisione di idee e progetti principalmente tra imprenditori, designer, sviluppatori ed esperti di tecnologia.

L’obiettivo del Puglia Startup Pitch Session 2019 è quello di stimolare la cultura d’impresa tra i giovani, attraverso l’esperienza di un pitch e contribuire alla nascita di nuovi progetti sul territorio. La partecipazione alla CALL OF IDEAS 2019 è totalmente gratuita ed il regolamento stilato dagli organizzatori cui è possibile prendere visione qui , detta le regole relative alla selezione di un massimo di 10 progetti d’impresa tra quelli candidati, a seguito di un processo valutativo il cui esito deve considerarsi insindacabile, effettuato da un Comitato di Valutazione composto da esperti dell’ecosistema imprenditoriale e dei partner del progetto. Successivamente alla fase di selezione i progetti parteciperanno a “Puglia Startup Pitch Session 2019” in programma il 7 Giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sala agorà della Camera di Commercio di Taranto in V.le Virgilio, 152.

Possono partecipare alla CALL tutti i progetti di impresa innovativa formali ed informali presentati sia in forma singola, sia di gruppo, da soggetti residenti in Puglia. La partecipazione a “Puglia Startup Pitch Session 2019” oltre ad essere gratuita, è compatibile con la partecipazione a qualsiasi altra business competition o evento di business game, italiano o estero. Il regolamento prevede solamente che i progetti debbano possedere almeno uno dei seguenti requisiti: impiego di tecnologie innovative; carattere di innovatività dei prodotti e servizi offerti e/o dei processi produttivi; adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato inedite e riferiti a qualsiasi categoria merceologica.

Successivamente alla candidatura a mezzo mail all’ indirizzo e-mail [email protected] allegando il form di candidatura compilato secondo lo schema dell’Allegato 1 (in appendice al presente documento) in formato PDF; la presentazione del progetto d’impresa compilata in tutte le sezioni, secondo lo schema dell’Allegato 2 (in appendice al presente documento) in formato PDF, il Comitato di Valutazione selezionerà secondo i criteri stabiliti 10 progetti che potranno accedere alla pitch session del 7 Giugno 2019. Entro e non oltre il 3 Giugno 2019, la Commissione di Valutazione comunicherà l’esito positivo della selezione ai soggetti proponenti interessati, nonché la convocazione per il giorno 7 Giugno. La Pitch Session del 7 Giugno 2019 prevede la presentazione dei progetti selezionati mediante un’esposizione orale, supportata da slide in formato Power Point, in un pitch della durata massima di 5 minuti di fronte ad una Commissione di Valutazione che valuterà la performance dei pitch stessi, restituendo dei feedback relativi alla fattibilità dei progetti. La partecipazione a “Puglia Startup Pitch Session” consente di ricevere valutazioni da parte della Commissione di Valutazione costituita da esperti designati da Puglia Startup, Bcc San Marzano San Giuseppe e Camera di Commercio di Taranto sulla validità della propria idea progettuale presentata nel corso del pitch, nonché individuare i punti di forza e/o di debolezza che presentano margini di miglioramento.

Inoltre ai primi tre classificati saranno consegnati 3 premi, consistenti nell’ingresso gratuito alla Manifestazione “HEROES ” di Maratea, in programma nel mese di Settembre 2019 e ulteriori premi messi a disposizione dai partner , con un gadget a sorpresa per tutti i partecipanti.

Maggiori info e allegati alla CALL for IDEAS 2019 a questo link