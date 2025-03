Dazi Trump per il vino siciliano, una minaccia per l’eccellenza isolana

Il vino siciliano rappresenta una delle eccellenze enogastronomiche dell’isola, apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, recenti sviluppi nelle politiche commerciali internazionali, in particolare le minacce di dazi da parte degli Stati Uniti, stanno sollevando preoccupazioni tra i produttori locali.

Il mercato del vino siciliano

Una tradizione millenaria

La viticoltura in Sicilia ha radici antichissime, risalenti all’epoca della colonizzazione greca. Nel corso dei secoli, l’isola ha sviluppato una vasta gamma di vitigni autoctoni, dando vita a vini di alta qualità riconosciuti a livello mondiale.

Crescita dell’export

Negli ultimi anni, l’export di vino siciliano ha registrato una crescita significativa. Nel 2021, le esportazioni hanno raggiunto i 139 milioni di euro, con un incremento del 20,7% rispetto al 2016. I principali mercati di destinazione includono Germania, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito e Belgio. In particolare, tra il 2021 e il 2022, l’export verso gli Stati Uniti è aumentato del 28% e verso la Svizzera del 24%.

I dazi americani: una minaccia concreta

Le dichiarazioni di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente minacciato l’imposizione di dazi del 200% sui vini europei, in risposta alle tariffe applicate dall’Unione Europea su prodotti americani come il whisky. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni significative sull’export di vino italiano, che nel 2024 ha raggiunto un valore di 1,94 miliardi di euro negli Stati Uniti.

Impatto sul vino siciliano

Per i produttori siciliani, l’introduzione di tali dazi rappresenterebbe un duro colpo. Gli Stati Uniti costituiscono uno dei principali mercati di sbocco per il vino dell’isola, assorbendo una quota significativa delle esportazioni. Un aumento dei dazi renderebbe i vini siciliani meno competitivi, con possibili ripercussioni negative sull’intera filiera produttiva.

I principali vini siciliani a rischio

Ecco alcuni dei vini siciliani più esportati che potrebbero essere colpiti dai dazi:

Nero d’Avola : considerato il re dei vitigni siciliani, è apprezzato per la sua struttura e complessità.

: considerato il re dei vitigni siciliani, è apprezzato per la sua struttura e complessità. Cerasuolo di Vittoria : unico vino siciliano a DOCG, nasce dall’unione di Nero d’Avola e Frappato, offrendo un profilo aromatico unico.

: unico vino siciliano a DOCG, nasce dall’unione di Nero d’Avola e Frappato, offrendo un profilo aromatico unico. Grillo : vitigno a bacca bianca che dà vita a vini freschi e aromatici, molto richiesti sui mercati internazionali.

: vitigno a bacca bianca che dà vita a vini freschi e aromatici, molto richiesti sui mercati internazionali. Catarratto : uno dei vitigni più diffusi in Sicilia, produce vini bianchi dal carattere distintivo.

: uno dei vitigni più diffusi in Sicilia, produce vini bianchi dal carattere distintivo. Etna Rosso: prodotto sulle pendici dell’Etna, è ottenuto principalmente da Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, offrendo eleganza e mineralità.

Dati sull’export del vino siciliano

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali dati relativi all’export di vino siciliano:

Anno Valore Export (milioni di €) Crescita rispetto all’anno precedente Principali mercati di destinazione 2021 139 +20,7% rispetto al 2016 Germania, USA, Svizzera, Regno Unito, Belgio 2023 Dati non disponibili -4% (vini rossi DOP), +7% (vini bianchi DOP) rispetto al 2022 USA (+29% per i bianchi DOP), Canada (+13,9%), Germania (+6,8%)

Fonte: Il Sole 24 Ore

Reazioni e prospettive future

Preoccupazione tra i produttori

I produttori siciliani esprimono forte preoccupazione per le possibili ripercussioni dei dazi. Secondo Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, il mercato nordamericano è cruciale per le aziende isolane, e l’introduzione di dazi potrebbe vanificare decenni di investimenti e strategie di posizionamento.

Appelli alle istituzioni

Le associazioni di categoria sollecitano un intervento deciso da parte delle istituzioni europee e italiane per scongiurare l’applicazione dei dazi e tutelare il comparto vitivinicolo. Si auspica un dialogo costruttivo tra UE e USA per risolvere le controversie commerciali in atto.

La minaccia di dazi americani rappresenta una sfida significativa per il settore vinicolo siciliano. È fondamentale monitorare attentamente l’evolversi della situazione e adottare strategie adeguate per proteggere e promuovere l’eccellenza del vino siciliano sui mercati internazionali.