Normo: l’assistente virtuale che rivoluziona il lavoro dei commercialisti

L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando molti settori, compreso quello fiscale e contabile. Normo è un assistente virtuale basato su IA, progettato per supportare commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili nella ricerca di informazioni e normative aggiornate.

Grazie alle sue funzionalità avanzate, Normo consente di risparmiare tempo, ridurre il margine di errore e migliorare l’efficienza operativa. Ma come funziona esattamente e quali vantaggi offre? Scopriamolo insieme.

Cos’è Normo?

Normo è un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per fornire risposte rapide e affidabili in ambito fiscale, contabile e giuslavoristico. Il suo obiettivo è semplificare la vita dei professionisti, riducendo il tempo necessario per cercare informazioni e interpretare normative complesse.

A differenza di una semplice ricerca su internet, Normo garantisce risposte basate su fonti ufficiali e aggiornate in tempo reale.

Come funziona Normo?

Normo sfrutta un vasto database di normative, prassi e giurisprudenza per rispondere alle domande degli utenti. Tra le fonti principali utilizzate troviamo:

Normativa italiana (leggi, decreti e regolamenti)

(leggi, decreti e regolamenti) Giurisprudenza tributaria di merito (Corte di Cassazione e Corti di Giustizia Tributaria)

(Corte di Cassazione e Corti di Giustizia Tributaria) Prassi amministrativa (circolari e provvedimenti di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL)

(circolari e provvedimenti di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) Principi contabili nazionali e internazionali

Modelli dichiarativi ufficiali (730, 770, CU, dichiarazione IVA, ecc.)

L’utente può interagire direttamente con Normo tramite una chat, ponendo domande specifiche e ricevendo risposte precise, corredate da riferimenti normativi.

Le principali funzionalità di Normo

Risposte immediate e affidabili

Normo fornisce risposte istantanee su questioni fiscali, contabili e giuslavoristiche, evitando lunghe ricerche manuali.

Aggiornamenti in tempo reale

L’intelligenza artificiale di Normo si aggiorna costantemente per garantire che le informazioni siano sempre in linea con le normative vigenti.

Personalizzazione delle risposte

Ogni professionista ha esigenze diverse. Normo è in grado di adattare le risposte in base al contesto specifico, migliorando l’esperienza utente.

Riferimenti normativi precisi

Le risposte di Normo sono basate solo su fonti ufficiali, con link diretti ai documenti di riferimento. Questo riduce il rischio di errori e garantisce la massima affidabilità.

A chi si rivolge Normo?

Normo è uno strumento utile per diversi professionisti del settore economico e fiscale:

Commercialisti

Consulenti del lavoro

Esperti contabili

CFO e responsabili amministrativi

Studi di consulenza fiscale

Centri di assistenza fiscale (CAF)

Grazie alla sua versatilità, Normo può essere utilizzato sia da studi professionali che da aziende.

L’importanza dell’intelligenza artificiale e dei chatbot nel settore fiscale

L’intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato il mondo del lavoro, rendendo più efficienti numerosi processi. In ambito fiscale e contabile, l’uso di chatbot intelligenti come Normo offre diversi vantaggi:

Maggiore efficienza : riduzione dei tempi di ricerca e di elaborazione delle informazioni.

: riduzione dei tempi di ricerca e di elaborazione delle informazioni. Minori errori : l’IA riduce il rischio di interpretazioni errate delle normative.

: l’IA riduce il rischio di interpretazioni errate delle normative. Supporto 24/7 : accesso alle informazioni in qualsiasi momento, senza limiti di orario.

: accesso alle informazioni in qualsiasi momento, senza limiti di orario. Formazione continua: aggiornamento costante sulle novità normative.

L’integrazione dell’IA nei processi aziendali non sostituisce i professionisti, ma li supporta, migliorando la qualità del loro lavoro.

I piani tariffari di Normo

Normo offre diverse soluzioni per adattarsi alle esigenze dei professionisti.

Piano Costo Caratteristiche principali Standard €990/anno + IVA Chat completa, 1 utente, aggiornamenti normativi, assistenza Plus €1.890/anno + IVA Tutte le funzioni del piano Standard, 3 utenti, supporto avanzato

L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento.

Perché scegliere Normo?

Ecco i principali motivi per cui Normo rappresenta una soluzione innovativa per i professionisti:

✅ Risposte rapide e affidabili su temi fiscali e contabili.

✅ Aggiornamenti costanti sulle normative.

✅ Fonti ufficiali e verificate per ogni risposta.

✅ Accessibilità 24/7, senza limiti di orario.

✅ Riduzione del tempo di ricerca, aumentando la produttività.

Normo rappresenta un’evoluzione nel modo in cui i professionisti gestiscono le informazioni normative e fiscali. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, è in grado di offrire supporto immediato, aggiornato e affidabile, semplificando il lavoro di commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.