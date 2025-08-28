La Sicilia al centro della scena musicale: torna il Bellini International Context

Un festival che mette la cultura al centro, capace di unire bellezza, identità e opportunità: torna dal 13 al 28 settembre 2025 il Bellini International Context, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana per celebrare il genio di Vincenzo Bellini.

Giunto alla quinta edizione, il festival – che da quest’anno manterrà in modo stabile questa denominazione per sottolinearne l’impianto multidisciplinare- coinvolgerà le città di Catania e Messina, offrendo oltre venti appuntamenti a ingresso gratuito (dal 3 settembre su Bellini International Context): concerti sinfonici e jazz, opera, musica sacra, teatro, danza, incontri e produzioni originali che danno vita a un cartellone multidisciplinare e dinamico.

Un gala per aprire il festival

L’evento inaugurale si svolgerà sabato 13 settembre con un gala esclusivo presso Villa Bellini a Catania, diretto da Antonino Fogliani, con la partecipazione del soprano Irina Lungu, il tenore Jack Swanson, gli attori Gaetano Aronica e Stefano Valanzuolo (autore anche dei testi) e le evocative immagini di Gitrop.

Al centro della programmazione l’opera “Il pirata” che andrà in scena al Teatro Bellini di Catania il 23 settembre con la direzione di Marco Alibrando, la regia di Renato Bonajuto e protagonisti vocali il soprano Irina Lungu (Imogene), il tenore Celso Albelo (Gualtiero) e il baritono Franco Vassallo (Ernesto). La messa in scena dell’opera di Bellini su libretto di Felice Romani, che debuttò al Teatro alla Scala il 27 ottobre 1827, è l’unico spettacolo della manifestazione previsto con biglietti a pagamento da euro 15 a euro 25, in vendita dal 3 settembre presso la biglietteria del Teatro Bellini di Catania e tramite il circuito Vivaticket, in vendita dal 3 settembre presso la biglietteria del Teatro Bellini di Catania e tramite il circuito Vivaticket.

“Sono molto orgogliosa di annunciare la prossima edizione del Bellini International Contest 2025 che rappresenta ormai un evento molto atteso all’interno della nostra programmazione – dice l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata – e che costituisce una vetrina di altissimo profilo per il talento artistico internazionale, ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra regione, ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche uniche. Una conferma del nostro costante impegno nel sostenere la cultura e il turismo di qualità con l’obiettivo di continuare a rafforzare sempre più l’attrattività della nostra splendida regione e per promuovere il nostro patrimonio attraverso un’offerta culturale e turistica attenta e responsabile”.

Un progetto condiviso per celebrare Vincenzo Bellini

Il Bellini International Context (nel 2024 Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania), fortemente voluto dal governo regionale, è realizzato grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.

Al centro c’è la musica di Vincenzo Bellini, cuore pulsante della programmazione, affiancata da opere di autori a lui contemporanei e da creazioni ispirate alla sua arte. Attorno a questo nucleo, il festival intreccia teatro, danza, conversazioni e incontri, offrendo una visione ampia e dinamica del patrimonio belliniano.

Il cartellone punta a coinvolgere anche le nuove generazioni, combinando generi e stili: dalla musica classica al jazz, dall’opera alla danza, dai repertori sinfonici alla musica sacra. A rafforzare l’anima formativa e culturale della rassegna, il contributo del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, in collaborazione con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” e la Fondazione Bellini – Centro Studi Belliniani, che partecipano attivamente alla rassegna con iniziative di divulgazione, incontri e approfondimenti scientifici, ampliando il dialogo tra il mondo accademico e quello artistico.

Un percorso che, sotto il segno del Cigno di Catania, diventa per la Sicilia una vetrina d’eccellenza e un laboratorio di dialogo tra memoria e contemporaneità.

Prenotazioni e biglietti in vendita dal 3 settembre. Il programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni.