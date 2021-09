Indiana Jones si gira in Sicilia, si cercano comparse, come candidarsi

Il quinto capitolo della saga di Indiana Jones si girerà anche in Sicilia, precisamente a Cefalù, la cittadina normanna in provincia di Palermo. Ne dà notizia Paramountnetwork.it, dove si legge che “le affascinanti location della cittadina siciliana faranno da sfondo ad alcune scene della quinta attesa pellicola dell’avventurosa saga. Altre riprese sono, inoltre, previste a Segesta, Trapani, Siracusa, Noto e Scicli“.

Ebbene, c’è la possibilità di partecipare come comparsa al film diretto da James Mangold, che prende così il testimone da Steven Spielberg, il regista dei precedenti quattro episodi, con il primo datato 1981 (I predatori dell’arca perduta), il secondo 1984 (il tempio maledetto), il terzo 1989 (l’ultima crociata), 2008 (il regno di cristallo).

La produzione, infatti, sta cercando uomini e donne residenti a Cefalù, tra i 18 e i 70 anni. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: extrascastingsicily@gmail.com. In base alle vigenti norme per l’emergenza sanitaria, le audizioni si terranno esclusivamente online.

Le persone interessate a partecipare devono inviare via e-mail questa documentazione:

copia fronte e retro della carta d’identità e del codice fiscale

copia fronte e retro del permesso di soggiorno valido (se necessario)

una fotografia leggibile e recente in primo piano

una fotografia leggibile e recente a figura intera

dati personali e contatti

Indiana Jones sarà (naturalmente) interpretato da Harrison Ford, oggi 79enne e al suo fianco ci saranno Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Il film dovrebbe uscire al cinema il 29 luglio del 2022.

Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù, ha commentato: “Cefalù sarà trasformata in una cittadina degli anni ’60, da giorni la macchina organizzativa è al lavoro. Gli emissari di Eagle Pictures sono già venuti in città per i sopralluoghi. Dovremo smontare tabelle e insegne, le facciate delle abitazioni di piazza Duomo saranno trasformate e adattate al periodo storico: è il più grande e importante film girato sino a ora a Cefalù”.