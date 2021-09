Quanto costa mangiare al ristorante di Cannavacciuolo di Vico Equense?

A Ticciano, frazione di Vico Equense, in Campania, sorge il ristorante Laqua Countryside dello chef Antonino Cannavacciuolo, che non ha ormai bisogno di presentazioni visto che lo vediamo ogni anno a Masterchef e in altre trasmissioni di successo.

Il ristorante è stato inaugurato nella casa di campagna dov’è nato lo chef con l’obiettivo dichiarato di offrire ai suoi clienti le tradizioni culinarie dei suoi ricordi d’infanzia.

Cannavacciuolo, come riportato su Pupia.tv, ha spiegato: “La mia cucina è qui, a Ticciano, un mix tra le esperienze Campane e quelle Piemontesi, io e lo Chef Nicola Somma – che sarà alla guida della brigata – abbiamo fatto una grande ricerca sul territorio, vogliamo offrire il meglio di ogni prodotto stagionale; nei piatti che abbiamo realizzato per questo nuovissimo Ristorante avranno spazio i prodotti di casa, i piccoli produttori locali e utilizzeremo anche i nostri ortaggi e il nostro olio, grazie agli appezzamenti di terra che circondano Laqua Countryside. Qui la cucina sarà sana e gustosa, proprio come quella dei miei ricordi d’infanzia. E sia io che Cinzia (la moglie, n.d.r.) siamo davvero entusiasti e felici di portare anche qui la nostra ospitalità”.

Ma quanto costa mangiare nel nuovo ristorante di Cannavacciuolo? Il menù si trova sul sito ufficiale.

Innanzitutto, ci sono due menù degustazione. ll primo, ritorno alle origini, dal costo di 85 euro a persona, prevede: tonno, tonno, tonno; raviolo di faraona, zabaione al miso e fior di latte; anatra, albicocca, finferli, arancia e liquirizia; nocciola condivisa. Il secondo, sapori di un tempo diverso, dal costo di 100 euro a persona, è costituito da: calamaro, salsiccia di vitello e finocchietto; gnocco, arachidi, polpo e pollo; rombo, vaniglia, friggitelli e pil pil; piccione, mango e pannocchie; fichi, provolone del monaco e tartufo nero.

Antipasti: Foie gras, pesca, gambero e rafano (30€); Ricciola in carpione, salsa tosazu, cipolla marinata, carota al cumino (27€); Carne cruda, salsa champagne e caviale (30€); Calamaro, salsiccia di vitello e finocchietto (€27); Tonno, tonno, tonno (€30).

Primi: spaghetto, mandorle, ricci di mare e quinoa al cardamomo (28€); Tubetto, zafferano, midollo e ostrica (27); Raviolo di faraona, zabaione al miso e fior di latte (27); Riso, timo, limone, vongole e patate (28); Gnocco, arachidi, polpo e pollo (27).

Pesce: sogliola alla scapece (35); Anguilla alla brace, prugne e radicchio (35); Rombo, vaniglia, friggitelli e pil pil (35).

Carne: piccione, mango e pannocchie (38); agnello alla parmigiana, nocciola e provolone del Monaco (38); coniglio, scampo e foie gras (70, per 2 persone); Anatra, albicocca, finferli, arancia e liquirizia (38).

Dessert: Patata, mascarpone e yogurt di bufala (20); Cioccolato, caramello salato e frutti dell’orto (20); Nocciola condivisa (20); Fichi, Provolone del Monaco e tartufo nero (20); Cocco, rabarbaro e fiori di ibisco (20).