La sicurezza stradale comincia in classe: al via la formazione docenti a Palermo

Educazione, consapevolezza e partecipazione attiva sono strumenti fondamentali per far comprendere che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, da coltivare sin dai primi anni di scuola.

È da questa idea che nasce il progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Palermo nell’ambito del progetto nazionale “Mobilità Sicura”, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia.

Primo percorso formativo all’IISS Ascione di Palermo

Martedì 9 dicembre si è svolta una prima sessione formativa con la Polizia Metropolitana, rivolta ai docenti dell’IISS “Ernesto Ascione” di Palermo. Il progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi” si inserisce in una strategia più ampia della Città Metropolitana, che affianca gli interventi sulla viabilità a politiche educative pensate per cambiare il modo in cui si vive la strada. L’obiettivo è costruire una cultura della sicurezza che parta dalle scuole e coinvolga l’intera comunità.

“La sicurezza stradale – commenta Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana di Palermo – è una cultura collettiva da costruire giorno per giorno. Accanto agli importanti investimenti già realizzati e in corso sulla viabilità del territorio metropolitano, questo progetto rappresenta una componente fondamentale di educazione e informazione, che mira a formare cittadini più consapevoli e responsabili”.

La giornata del 9 dicembre, dunque, non è stata pensata come una “lezione” rivolta al corpo docente, ma come opportunità per creare un ponte tra rappresentanti delle forze dell’ordine e mondo della scuola, un’occasione di approfondimento e ascolto reciproco.

Non solo regole, ma buone pratiche da condividere

Ad accogliere i partecipanti, è stata la Dirigente Scolastica dell’IISS Ascione Rosaria Inguanta, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa con queste parole: “L’educazione stradale è una disciplina trasversale: non significa solo vivere da cittadini, ma sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze il senso civico, il rispetto delle regole e l’autotutela. La nostra scuola ha accolto volentieri questa iniziativa della Città Metropolitana perché è in linea con la nostra mission”.

A salire in cattedra per l’occasione, sono stati quattro rappresentanti del Corpo Polizia Metropolitana di Palermo: Giovanna Costa (Commissario Capo e Vice Comandante), Tina Mazzola (Ispettore Capo), Francesca Navarra (Ispettore Principale) e Renato Autore (Agente).

Attraverso esempi concreti, hanno introdotto i fondamentali della sicurezza stradale. Dialogando in modo partecipativo con gli insegnanti, hanno dato spazio tanto agli aspetti normativi, quanto ai comportamenti e agli accorgimenti che rendono le strade più sicure per tutti. Il punto di partenza sono stati 4 macro-temi di rilevanza strategica: i comportamenti dei pedoni; la segnaletica (verticale e orizzontale); l’utilizzo dello smartphone e la guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope.

Conoscere le regole non è sufficiente ed è per questo che l’iniziativa “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi” punta a diffondere una conoscenza collettiva, attraverso una serie di attività interconnesse: formazione dei docenti; campagna informativa sui media; contest creativo per la produzione di contenuti multimediali sul tema della guida responsabile; laboratori e incontri sul territorio.

Diffondere la cultura della sicurezza stradale è una sfida da vincere insieme, che coinvolge ognuno su più fronti: da un lato c’è la diffusione di conoscenza e consapevolezza, dall’altro la creazione di connessione tra il mondo delle istituzioni, quello della scuola e le famiglie.