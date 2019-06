Innovazione e best practice nella scuola, raccogliere la sfida degli opendata

: Undefined offset: 2 inon line: Undefined offset: 3 inon line

Il prossimo 18 giugno torna il PAsocial Day con un evento a tema in contemporanea nelle 18 città scelte come sede della manifestazione nazionale. Alla città di Campobasso è toccato l’argomento “big data” e “opendata” con un evento che si terrà nella sede dell’Unimol. L’incontro prevede anche una sezione dedicata al progetto a Scuola di Open Coesione. Progetto quest’ultimo in partnership con l’Ufficio Scolastico del Molise con il quale le scuole aderenti hanno collaborato ad una serie di attività formative sul tema del data journalism.

E proprio l’USR Molise ha raccolto la sfida dell’innovazione avviando una serie di attività e di progetti in materia di opendata. All’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro e ricerca sugli opendata con professionisti interni per approfondire tutti gli aspetti legati a questo ambito con l’obiettivo di rendere la Pubblica amministrazione sempre più aperta, efficiente e trasparente.

L’USR Molise, inoltre, sulla scia di quanto già avviato dal MIUR a livello nazionale, ha creato già dal 2016 una sezione open data sul proprio sito istituzionale dove è possibile consultare tutte le informazioni più importanti sul sistema scolastico molisano. La sezione è aperta ai cittadini, agli stakeholders e ai giornalisti e contiene i dati statistici e le informazioni sugli Istituti principali statali, sulle scuole statali e su quelle paritarie, sui numeri della comunità scolastica regionale, sulle immissioni in ruolo, sugli esiti degli esami e sulle iscrizioni online.

Inoltre, è possibile visionare un archivio relativo alle precedenti annualità. L’obiettivo della sezione open data dell’USR Molise è quello di valorizzare il patrimonio informativo e favorire una conoscenza profonda e autentica della comunità scolastica. Più trasparenza amministrativa, più partecipazione, più miglioramento del sistema. I dati forniti sono liberamente accessibili e fruibili nelle varie sezioni ed in ognuna di esse è possibile scaricare il file e il relativo tracciato. Insomma, la PA della scuola ha abbracciato la sfida dell’innovazione.