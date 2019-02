Saranno effettuati in due diverse fasi, sia prima che dopo l’erogazione del bonus. Per i voucher digitalizzazione, al via i controlli del Ministero dello Sviluppo Economico sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dalle imprese al fine dell’erogazione del bonus. È il decreto del 10 gennaio 2019 a disporre le regole e l’avvio della fase di verifica in merito al possesso dei requisiti.

Saranno scelte casualmente le imprese destinatarie dei controlli sulle autocertificazioni, secondo specifiche variabili: l’area geografica e la dimensione finanziaria e particolari tipologie di progetto.

Cos’è il voucher per la digitalizzazione?

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Cosa finanzia?

Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare l’efficienza aziendale; modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.

Presentazione delle domande di accesso al voucher

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Le domande per l’accesso al voucher potevano essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica, accendendo nell’apposita sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Voucher per la digitalizzazione”.