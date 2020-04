Andrea Bocelli: musica per la speranza – Live dal Duomo di Milano

Un live contro il Coronavirus. Per dare speranza, attraverso la musica. Il tenore Andrea Bocelli è stato il protagonista del concerto trasmesso in streaming mondiale. A supportarlo l’organista Emanuele Vianelli

Live Video

Il concerto

Andrea Bocelli si è esibito da solo nel Duomo di Milano su invito della città e della Cattedrale, grazie all’ospitalità dell’Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo. Supportato dall’organista Emanuele Vianelli, Bocelli ha cantato «pagine sacre che amo, come il “Panis angelicus” di César Franck, l’“Ave Maria” di Charles Gounod, il “Sancta Maria” di Mascagni, il “Domine Deus” di Rossini e “Amazing grace”.

Le parole del Tenore

Come diceva Sant’Agostino “chi canta prega due volte” così anche Bocelli utilizzando la musica, dice: “Presterò la mia voce alla sua preghiera e chi vorrà, congiungerà le mani al cielo”.

La chiesa vuota, ma grazie ad internet, una folla interconnessa unita dalla fede. Più forte di ogni apparente distanza. Congiunti da uno slancio verso la bellezza che, di per sé, anche per chi credente non è, è terapeutico e costruisce legami. Col suo messaggio d’amore e di redenzione, è un momento per fermarsi. Riflettere su ciò che stiamo vivendo, e sull’occasione che abbiamo per ricominciare con una rinnovata gerarchia di valori. Ripartendo forti della nostra ritrovata fragilità, reimparando ad ascoltare il cielo e la nostra coscienza.