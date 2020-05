ArteSolidale, donare attraverso la bellezza per sostenere le famiglie

Pin This

Col progetto L’ArteSolidale per sostenere le famiglie. E’ l’iniziativa del Rotaract Club e il Rotary Club Reggio Calabria attraverso una forma smart di crowdfunding.

Questo progetto è la fusione tra Arte e Solidarietà

Il PastPresident del Rotaract Reggio Calabria e Delegato Rotary Reggio Calabria per il Rotaract, Rodolfo Caminiti spiega: “Il nome del progetto nasce dal connubio che si è creato spontaneamente tra arte e solidarietà, concetti oggi vivi di amore e vicinanza da Sud a Nord; l’iniziativa prende spunto dalle tante raccolte solidali che si stanno facendo sul territorio nazionale, come la spesa solidale o sospesa. Ma qui entra in gioco l’arte, l’Arte solidale appunto, e un sincero ringraziamento va al Maestro Nello Cuzzola che attraverso il suo omaggio artistico ha reso possibile tutto ciò”.

Una donazione che include un messaggio di bellezza

L’obiettivo sarà quello “di donare un piccolo importo, che può fare tanto per aiutare le famiglie bisognose che nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di conoscere – afferma il Presidente del Rotaract Club Reggio Calabria Fabienne Marino – c’è bisogno , oggi più che mai, di fornire aiuti concreti”. La donazione diffonderà un messaggio di bellezza, di quanto l’Italia sia ricca di artisti e animi puri e lo farà attraverso il quadro realizzato dal Maestro reggino Nello Cuzzola. Il pittore, infatti, ha voluto omaggiare iclub con questa sua bellissima realizzazione da destinare a questo fine.

Iniziativa di alto valore a Km zero

“Sempre di più Rotary e Rotaract stanno convergendo verso la realizzazione di quanto auspicato anche a livello internazionale, un’azione di service unitaria che confluisce verso le necessità del territorio e la sostenibilità dei progetti rotariani di lunga durata in grado di influire positivamente e in modo duraturo sulla vita delle comunità. Il Punto Rotary, attivo da tanti anni nella parrocchia di San Giorgio Extra, attraverso l’instancabile attività del dott. Pasquale Cama e dei club che lo sostengono, sarà il centro di raccolta e distribuzione della donazione rendendo così immediata e mirata l’azione di sostegno attivata, un’iniziativa di alto valore che possiamo chiamare a chilometro zero”. Con queste parole la Presidente del Rotary Club Reggio Calabria, Dina Porpiglia, richiama la comunità tutta a partecipare, a sostenere l’attività del Punto Rotary che ormai da tanti anni collabora con la Caritas diocesana.

“L’ Arte salva la vita” le parole del maestro Nello Cuzzola

“Oggi più che mai, tutti abbiamo potuto notare quanto l’arte sia importante. Senza i colori, la musica, il canto, la danza, la poesia, sarebbe stato impossibile sopravvivere a queste lunghe giornate. Perché l’arte salva la Vita, sempre! Accolgo con grande gioia la proposta del Rotary e del Rotaract, donando in forma gratuita a scopo benefico una mia opera, che è un pezzo unico in acrilico su tela dal titolo “Entroterra” 80×80 cm comprensivo di cornice. E’ un piccolo gesto da parte mia ma con la mia Arte spero di poter essere d’aiuto alla nostra comunità.”, queste le parole del Maestro Nello Cuzzola, artista reggino e docente ordinario di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Come partecipare alla donazione

Al seguente link ci sono tutte le informazioni e le modalità con le quali avverrà il sorteggio. Si riceverà una e-mail con un biglietto elettronico valevole per il sorteggio del quadro. Al termine della raccolta, che avverrà sabato 30 maggio, i ragazzi del Club passeranno all’azione acquistando e distribuendo il ricavato alle famiglie. La distribuzione avverrà attraverso il Punto Rotary dal Dott. Pasquale Cama, medico e rotariano insieme alla Caritas diocesana.