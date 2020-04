Auguri a Richard Gere: 70 anni, di nuovo papà

Il divo di Hollywood sarebbe diventato di nuovo papà in gran segreto. Sconosciuti nome, sesso del bebè e data di nascita.

Il lieto annuncio

In questo momento buio e difficile con il mondo alle prese con la pandemia, non poteva esserci gioia e consolazione più grande per Richard Gere. A 70 anni, il brizzolato più affascinante di Hollywood, diventa di nuovo papà. La notizia del lieto annuncio, è stato riportata dal magazine spagnolo Hola!, secondo il quale la coppia avrebbe accolto il bebè a Pound Ridge (New York), lo stesso luogo che ha fatto da location al loro matrimonio nel 2018 e nel quale i due coniugi stanno trascorrendo il periodo di isolamento sociale a causa del coronavirus.

La love story

Non ci sono ancora conferme né smentite ufficiali sull’arrivo della cicogna in casa Gere. Sconosciuti anche, per il momento, nome del bebè, sesso e data di nascita. La stampa spagnola riporta solamente che la coppia è felicissima di aver allargato la famiglia. La storia d’amore di Richard e Alejandra è iniziata nel 2014, quando i due si sono incontrati in un hotel che Alejandra stava gestendo in Italia. Un amico comune dei due li ha presentati (si dice che Richard fosse stato amico della famiglia di Alejandra quando era più giovane), e pare che fra i due fosse scoccata subito la scintilla nonostante la differenza d’età (lei ha 37 anni). La coppia si è sposata nell’aprile 2018.

Terzo figlio da matrimoni diversi

Per la coppia si tratta del secondo figlio avuto insieme. Dopo poco più di un anno dall’arrivo di Alexander, il primo figlio avuto dalla moglie Alejandra Silva, nato nel febbraio 2019. Il divo di Pretty Woman ha anche un altro figlio, Homer James Jigme, 20 anni, nato dal matrimonio con Carey Lowell. Terzo figlio anche per la signora Gere che, oltre ad Alexander, ha avuto un altro bambino, Albert, dal matrimonio con Govind Friedland. Secondo la rivista spagnola si tratterebbe ancora una volta di un maschietto ma la coppia non si è voluta sbilanciare mantenendo il massimo riserbo su quello che è stato un parto a tutti gli effetti “top secret”, al punto da non conoscere né la data esatta della sua nascita né il nome del bebè.