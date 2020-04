Fiorello su Instagram, un videomessaggio rivolto ai sessantenni

La task force di tecnici, chiamata per aiutare il governo a gestire la Fase 2, presieduta da Vittorio Colao, ha ventilato l’ipotesi di un esonero dal lavoro per gli over 60.

La posizione del premier Giuseppe Conte

L’ipotesi avanzata da Colao, è per evitare di esporre a rischi maggiori, chi potrebbe essere più vulnerabile. Sebbene il premier Giuseppe Conte abbia chiarito che «la soglia anagrafica astrattamente proposta dal gruppo del dottor Colao» è «una valutazione politica molto sensibile, vi dico subito che il governo ragionevolmente non la raccoglierà». Ed è proprio su questa tematica che interviene lo showman Rosario Fiorello sui social. Cinquantanovenne ancora per qualche giorno, è tra coloro che temono di essere rottamati, e ha affrontato il tema con un simpatico videomessaggio sui suoi profili social.

Il videomessaggio rivolto ai coetanei

Il prossimo 16 maggio, Rosario Fiorello spegnerà 60 candeline. Ha postato un simpatico videomessaggio su Instagram, dedicato a tutti i suoi coetanei (vip e non) con l’invito di restare a casa e ad avere cura della propria salute.

“Ligabue, Baglioni e Venditti sono anziani a rischio”

“Io comunque – continua Fiorello – dal 4 maggio fino al 15 un’ uscita me la farò, con la mascherina, con lo scafandro, con il passamontagna, con la muta, con la boccia di vetro del pesce rosso, tolgo il pesce e l’acqua ed esco con la boccia in testa. Quindi, amici 60enni rassegniamoci. Lo so, voi pensavate di essere ancora giovani, non è così, entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Mi rivolgo ad alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue, non puoi uscire manco tu, sappilo. Pensa Baglioni, Venditti, questi proprio niente, chiusi. Io rimarrò a casa – conclude lo showman – a meno che qualcuno non dica che posso uscire”.