Bonus sud 2019: requisiti, importo e durata

Incentivi per le imprese che assumono nel Sud, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, oppure trasformano contratti a tempo determinato. È questo il senso dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, istituito con decreto n.178 del 19 aprile 2019.

Bonus sud 2019: le novità

La novità principale, però, è che il provvedimento che favorisce l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione spetta ai datori di lavoro che assumano, tra l’1 maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate. Restano quindi fuori, per ora, le assunzioni fino al 30 aprile.

Bonus sud 2019: come funziona

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro. L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e l’attuazione è demandata all’INPS che fornirà i chiarimenti sulle modalità operative di attuazione della misura.

Bonus sud 2019: i requisiti

Lo sgravio contributivo per l’anno 2019 è riservato solo all’assunzione di giovani e disoccupati con questi requisiti: età compresa tra i 16 e 34 anni;

35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017

Inoltre queste persone non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Bonus sud 2019: importo e durata

L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.