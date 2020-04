Buon compleanno, Emma Watson: attrice, femminista e ambasciatrice

Emma Watson il 15 aprile 2020 ha compiuto 30 anni.

Il successo con Harry Potter

Nata a Parigi il 15 aprile 1990, raggiunge la fama mondiale dopo aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter. Giovanissima, già nel 2009 viene coinvolta come consulente creativo per People Tree, un marchio di moda equo-solidale. L’attrice crea poi una linea di abbigliamento primavera/estate 2010 e continua ad essere partecipe a questo progetto con la realizzazione della collezione primavera/estate 2011. A questa, si aggiunge una nuova linea di moda etica che si ispira agli anni Sessanta/Settanta, ideata da Emma e da Alberta Ferretti.

Volto più bello del 2011

Emma ha rappresentato il volto di Burberry, e della casa cosmetica francese Lancome. Nominata “Viso più bello del 2011” alla 22esima edizione dell’ Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces. A soli 23 anni, agli MTV Movie Awards con l’ MTV Trailblazer Awards viene premiata come “attore di giovane età che è riuscito a ispirare gli altri con un portafoglio diversificato di lavoro e una reputazione trascendente agli occhi del pubblico”. L’anno successivo riceve il premio Britannia Award, come migliore artista inglese dell’anno. Nel 2015 la rivista Time la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti del mondo. E nello stesso anno la rivista Forbes, la inserisce al sesto posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 14 milioni di dollari. La troviamo nel film Piccole Donne, uscito nelle sale nel mese di gennaio 2020.

Femminista e ambasciatrice di buona volontà

L‘ Organizzazione delle Nazioni Unite, che si occupa della parità di genere e il pari ruolo delle donne nel mondo, nomina la Watson Goodwill Ambassador, ambasciatrice di buona volontà. In questo ruolo istituzionale pronuncia presso l’ONU, il discorso per il lancio della campagna #HeforShe evidenziando il ruolo degli uomini nella promozione della parità di genere e dichiarandosi femminista. Il discorso riceve un’ovazione. IL VIDEO.

Eccola che durante il COVID-19, lancia un messaggio su Twitter: “Mia nonna ha più di 70 anni, quindi è particolarmente vulnerabile. Mia mamma ha il diabete di tipo 1 e la mia migliore amica è una professionista sanitaria. #IoRestoaCasa per loro”.